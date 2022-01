Anthony Davis is back : le monosourcil de retour face aux Nets mardi, la saison des Lakers va-t-elle enfin pouvoir décoller ?

On l’attendait déjà face au Heat dimanche, mais Anthony Davis n’était pas encore prêt à rechausser les sneakers. Mais visiblement, il l’est à présent. D’après les dernières news, le monosourcil va revenir mardi pour le déplacement des Lakers du côté de Brooklyn.

Ce n’est pas officiel à 100%, mais les fans des Lakers peuvent tout de même décrocher un petit sourire, ce qui n’est pas du luxe vu l’ambiance actuelle du côté de la Cité des Anges. D’après l’insider Dave McMenamin d’ESPN, le statut d’Anthony Davis est passé de questionable dimanche face au Heat à probable pour la rencontre contre les Nets mardi soir au Barclays Center de Brooklyn. Traduction, AD devrait être opérationnel pour rejoindre ses copains après 17 matchs d’absence consécutifs. 17 matchs dans lesquels LeBron James a enchaîné les cartons offensifs mais 17 matchs où les Lakers sont quand même tombés à dix reprises, tout ça pour se retrouver aujourd’hui huitièmes de la Conférence Ouest avec un bilan négatif de 23 succès pour 24 revers. Pas vraiment le scénario envisagé en début de saison, mais en même temps y’a pas grand-chose qui se passe comme prévu pour la franchise californienne en cette campagne 2021-22. C’est d’ailleurs une campagne où l’on attend bien plus d’Anthony Davis, qui a des stats assez sympathiques sur le papier – 23,3 points, 9,9 rebonds, 2,0 contres et 1,2 interception en 27 matchs – mais dont l’impact est bien loin de celui de la bulle de Mickey fin 2020, quand lui et LeBron étaient sur une autre planète pour porter les Lakers vers leur 17e titre NBA. Clairement, AD a des bouches à fermer et il devra vraiment step-up pour que la saison de Los Angeles puisse enfin décoller.

Anthony Davis has been upgraded to probable for Tuesday’s game in BKN, per the Lakers. — Dave McMenamin (@mcten) January 24, 2022

Il y a aujourd’hui un vrai sentiment d’urgence autour des résultats des Lakers et le retour d’AD s’inscrit évidemment dans ce contexte qui ne respire pas du tout la sérénité. Forcément, c’est pas idéal pour revenir tranquillement, surtout dans un marché comme Los Angeles qui attend beaucoup de l’intérieur aujourd’hui. Quand on voit la manière avec laquelle se déroule la saison actuelle des Purple & Gold, la Lakers Nation n’a pas beaucoup de motifs d’espoir auxquels se raccrocher. Mais le retour de Davis est l’un d’entre eux.

Si le coach Frank Vogel n’a pas apporté de véritables précisions sur la manière dont il allait utiliser Davis en matière de temps de jeu, on imagine quand même qu’il aura une petite restriction de minutes histoire de retrouver progressivement le rythme avant de faire du sale sur le poste 5. Cinq semaines d’absence, c’est pas rien quand même, encore plus pour un joueur comme Davis dont la fragilité n’est plus à prouver. Cependant, les fans de L.A. ne sont pas réputés pour leur patience et ce sera à Anthony de remettre la machine en route assez rapidement pour réaliser une grosse deuxième partie de saison.

« À chaque fois que vous récupérez un joueur comme AD, cela change votre équipe. Pas juste offensivement mais aussi défensivement. Il est capable de faire des choses que les autres joueurs de sa taille ne peuvent pas faire. Le fait d’avoir tout le monde sur le terrain va vraiment nous donner un coup de boost – en tout cas on l’espère en vue de la fin de saison. » – Russell Westbrook, via le Los Angeles Times

Mardi, face à des Nets guidés par James Harden mais privés de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Lakers vont quasiment être au complet, un véritable miracle pour la bande à LeBron cette année. Désormais, y’aura plus d’excuses pour expliquer les résultats médiocres de l’équipe californienne. Au contraire, c’est le moment de se bouger le popotin et de passer la seconde.

