LeBron James se sent chaud comme la braise : 17 matchs de suite à au moins 25 points c’est bien, mais gagner des matchs ce serait bien aussi

LeBron James a peut-être 37 ans, LeBron James est peut-être dans sa 19e saison, mais LeBron James continue d’enchaîner les cartons. Cette nuit à Miami, le King a ajouté 33 pions de plus et se trouve désormais sur une série de 17 matchs consécutifs à au moins 25 points. Clairement, « il est dans la zone ».

Cela fait depuis le 17 décembre et une défaite du côté de Minnesota que LeBron James n’est pas descendu sous la barre des 25 points. Ce soir-là, le King avait été limité à 18 unités, et c’est également dans cette rencontre que son copain Anthony Davis s’est blessé au genou. Sans ce dernier, toujours pas revenu même s’il doit retrouver les parquets prochainement, le King a pris le taureau par les cornes pour enchaîner les grosses performances au scoring. 17 matchs, 32,5 points de moyenne à 53,4% au tir dont 35,3% du parking et 75,2% aux lancers-francs, autant dire qu’il est bien bien chaud. Dans le lot, il y a eu plusieurs explosions (43 points contre Portland, 39 face à Brooklyn, 37 à Memphis…) mais c’est véritablement la régularité de LeBron à ce stade de sa carrière qui impressionne. 17 matchs de suite avec au moins 25 points au compteur, c’est tout simplement sa deuxième plus longue série depuis son arrivée en NBA il y a 150 ans. Oui oui ! En inscrivant 33 pions contre le Heat dimanche, James a dépassé la série de 16 matchs consécutifs (à 25 points minimum) réalisée entre mars et avril 2006 avec Cleveland. Et désormais, il n’est plus qu’à quatre rencontres de son record perso. Entre fin janvier et début mars 2008, le King avait effectivement enchaîné 21 matchs à au moins 25 points, toujours chez les Cavaliers.

« Je n’ai pas besoin de marquer 30 points chaque soir, mais je suis dans l’une des meilleures zones de ma carrière offensivement. Et je n’ai pas l’intention d’arrêter. Je me sens super bien. Je shoote très bien. […] Je suis efficace depuis la ligne des lancers-francs, je suis efficace au tir, je suis efficace au cercle. » – LeBron James, via ESPN

« Être dans la zone », c’est-à-dire être dans un rythme d’enfer ou pas grand-chose peut vous arrêter, c’est le summum pour tout attaquant. Et LeBron est dans cette zone aujourd’hui, lui qui continue de repousser les limites du possible à 37 balais. Seul petit souci, les résultats de ses Lakers ne suivent pas vraiment. Malgré les exploits individuels du King, la franchise californienne s’est encore inclinée cette nuit du côté de Miami et affiche un bilan de 7 victoires – 10 défaites sur la période, tout ça pour un bilan global de 23 succès – 24 revers sur l’ensemble de la régulière (huitième place à l’Ouest). Les galères des Lakers cette année ne sont un secret pour personne et on voit mal ce que LeBron pourrait faire de plus que ce qu’il fait déjà. Alors du côté de Los Angeles, on espère surtout que le prochain retour d’Anthony Davis – potentiellement face aux Nets mardi – booste l’équipe en apportant notamment un vrai soutien offensif à LeBron, afin que les Lakers décollent enfin.

« Anthony nous aide sur tous les aspects, et décharger un peu LeBron en fait partie. Mais LeBron se sent bien. On va continuer à communiquer avec lui, notamment par rapport aux minutes [36,4 par match sur la période, ndlr.], mais il est dans un bon rythme. On joue pratiquement un jour sur deux. Donc ça, c’est en place, mais le retour d’Anthony va faire du bien. » – Le coach des Lakers Frank Vogel

LeBron James est chaud patate et il ne compte pas s’arrêter-là, Anthony Davis ou pas. Reste désormais à gagner des matchs de basketball car c’est quand même l’objectif au final. Quand on voit le calendrier des Lakers (Brooklyn, Philadelphie, et Charlotte à l’extérieur), disons qu’on n’est pas trop optimistes.