NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleures équipes défensives ! Apéro TrashTalk

Le lundi chez TrashTalk, c’est bien évidemment Apéro et c’est surtout Top 10 All-Time. Au menu du jour ? On se penche sur la liste des dix meilleures équipes défensives. De quoi mettre un peu de baume au cœur des anciens qui, le temps d’une vidéo, hument de nouveau le parfum des 90’s.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Si certains crient déjà « Bad Boys, Bad Boys ! » avec le visage de Bill Laimbeer tatoué sur le torse, la déception pourrait s’emparer de ces personnes lorsqu’elles retrouveront les Mavs 2021-22 sur le podium de ce Top 10 All-Time. Eh, faut dire qu’il conteste bien les tirs le Maxi Kleber. Plus sérieusement, voici venu le temps de rendre hommage aux équipes qui ont voué leur jeu à la défense. Celles qui ont triomphé de par un rempart en acier valyrien, fossoyeur des meilleures attaques du pays. « On ne score que 95 points ce soir ? Pas de soucis, les adversaires ne dépasseront pas les 90 ». Au beau milieu d’une ère où la défense n’est pas figure de proue – en témoigne l’attention qu’accordent les cainris à Rudy Gobert -, il est important de rendre aux chiens fous ce qui appartient aux chiens fous. Vous êtes prêts ? On est parti.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.