DeAndre Jordan viré par les Lakers : Philadelphie en pole-position pour le récupérer, DJ devrait être le nouveau back-up de Joel Embiid

Une collaboration entre Sixers et Lakers pourrait-elle exister dans les coulisses de la NBA ? Après Dwight Howard et Andre Drummond, c’est DeAndre Jordan qui devrait passer de Los Angeles à Philadelphie, si on en croit les dernières infos des poids lourds de la planète basket. Remercié ce lundi soir par la franchise de LeBron et AD, ce bon DJ devrait finalement rebondir de l’autre côté du pays, chez son copain Doc Rivers.

Toujours là pour aider un pote de longue-date, le Doc !

On ne savait pas s’il allait se jeter dessus, mais apparemment c’est ce qui devrait se passer dans les prochains jours. Avant toute chose, donnons les informations principales. Comme nombreux d’entre vous le savent, les Lakers avaient fait du départ de DeAndre Jordan une priorité avant la trade deadline, en espérant trouver un partenaire de transfert qui accepte de récupérer une des pom-pom girls les plus efficaces de toute la NBA. Malheureusement, Rob Pelinka et sa clique avaient dû passer la deadline en conservant DJ, mais on savait que le décisionnaire de Los Angeles allait rester actif sur le marché du buyout. Confirmation ce lundi soir, puisque les Lakers ont décidé de libérer DeAndre pour signer DJ Augustin à la mène. Un DJ pour un DJ, la sono est assurée dans le vestiaire. Jordan n’était pas désiré dans la cité des anges, et pour une raison simple : il n’était pas bon. Mais alors pas bon du tout. En retard en défense, maladroit balle en main, les lineups des Lakers intégrant DeAndre devenaient rapidement des farces et on se demandait justement si l’intérieur allait finir toute la saison sous le même maillot. Libéré par sa franchise, Jordan et son agent ont alors été relancés sur le marché du buyout et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que quelqu’un prenne son téléphone pour contacter l’ex-pivot All-Star des Clippers…

The Los Angeles Lakers intend to waive DeAndre Jordan and sign free agent guard DJ Augustin, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers are bringing in a veteran, accomplished shooting PG to back up Russell Westbrook. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2022

The 76ers have been in the market for a backup center and will be aggressive in pursuit of DeAndre Jordan — either placing a waiver claim or working to sign him as a free agent should he clear waivers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2022

Qui dit Clippers dit Doc Rivers, et qui dit Doc Rivers dit piston maison ! Il existe très peu d’entraîneurs capables de redonner autant de chances à ses anciens élèves, comme le Doc l’a montré depuis plus de 20 ans en NBA. D’abord avec ses boys de Boston puis avec ses gars de Los Angeles, Rivers est désormais à la tête des Sixers et les clins d’oeil ne sont jamais trop loin pour s’assurer que l’ambiance cartonne dans le vestiaire. Côté basket on en rediscutera, mais une chose est sûre, DeAndre Jordan et Doc Rivers ont un passé commun puisque l’entraîneur avait utilisé tous les hauts parleurs possibles et imaginables afin de nous faire croire que son géant était la version moderne de Bill Russell. Ceci étant dit, avec le transfert de James Harden récemment à Philadelphie, la raquette des Sixers était devenue très légère et il fallait donc réfléchir à une option d’expérience. Paul Millsap ? Trop petit. Paul Reed ? Trop inexpérimenté. Willie Cauley-Stein ? Trop ce que vous voulez. Quoi de plus logique donc que de prendre un pivot qui n’a pas pu faire sa place dans ses dernières franchises. Plus sérieusement, on sait aussi que Harden a été capable d’embellir bien des pivots par le passé, et nul ne doute qu’il enverra de belles passes en l’air pour DeAndre qui n’aura qu’à écraser les offrandes dans l’arceau. La seule vraie interrogation se situe en fait sur les intentions du Doc concernant ses rotations, et le niveau réel de Jordan sur les parquets. Parce que s’il y a bien deux types qui peuvent nous effrayer en Playoffs avec des choix douteux, ce sont eux. Une chose est sûre, il y aura de la viande supplémentaire au buffet de Pennsylvanie et on espère que DJ se relancera vraiment là-bas car si on parle purement sportivement… c’est un cauchemar de voir DeAndre sur un parquet ces derniers temps.

À peine viré, déjà récupéré. DeAndre Jordan ne portera plus le maillot des Lakers mais il devrait rejoindre les Sixers prochainement, ce qui nous permettra aussi de voir si l’intégration de DJ… Augustin à Los Angeles est la bonne pioche de la fin de saison.

