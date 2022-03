Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui va venir pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL va basculer en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La cinquième édition avait lieu la nuit dernière et on va découvrir tout de suite qui est le grand vainqueur tiré au sort qui repartira avec le maillot NBA de son choix. C’est parti !

On commence par distribuer des R.I.P. à tous ceux qui avaient fait confiance au King pour leur rapporter un gros score en TTFL. L’annonce du forfait de LeBron James deux minutes à peine après la fermeture des decks à minuit a mis un nombre incalculable de joueurs dans la sauce mais c’est aussi pour ça qu’on aime tant ce jeu diabolique. À part ce fail géant, tous les gros ou presque ont assumé leur rang cette nuit. Entre le retour inespéré de Paul George (53 points TTFL), les prouesses de James Harden (52), de Luka Doncic (60) ou le duel de titans entre Giannis Antetokounmpo (72) et Joel Embiid (51), ça a vite chiffré. Mais pour obtenir son droit d’entrée pour le tirage au sort de la nuit dans le cadre du Pick de la Muerte, c’est bien Kevin Durant qu’il fallait avoir dans son deck avec ses 75 puntos synonymes de best pick face à la faible défense des Pistons. On applaudit bien fort toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour prédire la carton de KD. Vous étiez 120 devins à miser sur Easy Money Sniper et bien vous en a pris.

🔥 C’EST L’HEURE… DU PICK DE LA MUERTE !! 🔥 Ce soir en #TTFL… 1 maillot NBA au choix à gagner !! 🤩 1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS les joueurs qui feront best pick participeront au tirage au sort ! QUI SERA LE PICK DE LA MUERTE @ParionsSport ?! 💀 pic.twitter.com/kS9vC2CFbs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2022

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE MARS 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 maillot NBA au choix. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le grand veinard qui va pouvoir se mettre bien avant les Playoffs et c’est Laedric122002 qui va pouvoir compléter sa collection de jerseys. Félicitations à lui !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es Laedric122002, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail afin de nous transmettre tes infos d’envoi pour que tu puisse récupérer facilement et rapidement le maillot NBA que tu auras choisi.

_____