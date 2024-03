Lakers : Jarred Vanderbilt et Gabe Vincent bientôt de retour ?

En pleine course pour les Playoffs, les Lakers pourraient bientôt recevoir du renfort en vue de la dernière ligne droite. Jarred Vanderbilt et Gabe Vincent – à l’infirmerie depuis un bon bout de temps – se rapprochent en effet d’un retour.

Jarred Vanderbilt n’a pas joué le moindre match de basket depuis le 1er février. Pour Gabe Vincent, il faut carrément remonter au 20 décembre 2023 pour le voir sous un maillot des Lakers. Autant dire que ça remonte. Mais d’après les dernières infos, le mois de mars pourrait être synonyme de retour pour les deux joueurs.

Selon Shams Charania de The Athletic, Vincent continue de monter en puissance dans sa rééducation, lui qui se remet d’une blessure au genou. On pourrait le revoir entre mi et fin mars s’il évite toute rechute.

Quant à Vanderbilt, touché au pied, il ne porte plus de botte de protection. Et ça c’est forcément bon signe. Cela ne veut pas dire qu’il sera sur les terrains demain, lui qui n’a pour l’instant pas encore repris les activités basket. Mais c’est un cap de franchi dans sa rééducation.

On devrait avoir plus de précisions dans quelques jours, Vincent et Vanderbilt devant se faire réévaluer la semaine prochaine.

"Gabe Vincent is doing more and more on the court…Barring any setbacks, his hope is still mid to late March to get back in the lineup for the Lakers."@ShamsCharania updates on Gabe Vincent's injury.

Sur une bonne dynamique avec sept victoires sur leurs dix derniers matchs, les Lakers sont actuellement 9e à l’Ouest (34 victoires – 29 défaites) et tentent de remonter jusqu’au Top 6 pour éviter la case play-in. Ils auront besoin de tout le monde pour espérer atteindre cet objectif au vu de la grosse concu dans la conférence.

Avec ses capacités défensives, sa grosse présence au rebond et son énergie contagieuse, Vanderbilt est typiquement le genre de joueur capable d’aider les Lakers à faire un run dans la dernière ligne droite. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait l’an passé après son arrivée à la trade deadline. Quant à Vincent, il apporterait une solution supplémentaire à la mène (notamment sur le plan défensif), lui qui a brillé la saison dernière lors du magnifique run du Miami Heat en Playoffs.

Si ces deux-là finissent effectivement par revenir, et que les Lakers récupèrent aussi Christian Wood, ils se retrouveront au complet au meilleur moment. De quoi faire du bruit dans le Wild Wild West ?

Sources texte : The Athletic, Los Angeles Times