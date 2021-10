La NBA ne fera pas de contrôles aléatoires pour la marijuana cette saison : tiens, « Alex Caruso aime ce statut »

À partir de la bulle et avec la présence du COVID, la NBA avait décidé d’arrêter les contrôles aléatoires pour la marijuana. Une ligne directrice qui restera la même cette saison puisque la Grande Ligue ne compte pas relancer ces contrôles.

C’est Adrian Wojnarowski qui a annoncé la news sur son compte Twitter. Comme dans la bulle de Mickey, comme lors de la saison 2020-21, il n’y aura donc pas de tests de dépistage inopinés pour la marijuana. L’insider star se base sur un memo de la NBPA, obtenu par ESPN. La Ligue et le syndicat des joueurs ont effectivement trouvé un accord pour prolonger cette politique. Mais l’absence de ces tests ne signifie pas qu’il n’y aura pas de tests du tout cette saison. En plus du protocole COVID qui est toujours là, la NBA va continuer ses contrôles pour les produits dopants et les drogues dures. On se rappelle qu’en juillet dernier, le rookie des Raptors Jalen Harris avait écopé d’une suspension pour violation du produit anti-drogues de la NBA, et il doit aujourd’hui attendre la saison 2022-23 pour espérer une réintégration dans la magnifique ligue d’Adam Silver. Comme l’indique ESPN, la marijuana reste aujourd’hui interdite au sein de la NBA si l’on se base sur le CBA actuel, mais on voit de plus en plus de souplesse au sein de la Ligue concernant ce sujet. Et la politique actuelle par rapport aux tests va dans ce sens, ainsi que dans une tendance plus globale si on dézoome un peu.

Players won’t be subject to random tests for marijuana this season, according to @NBPA memo shared w/ players and obtained by ESPN. That’s been adjusted policy thru Orlando restart and 2020-‘21 season. Testing continues for “drugs of abuse and performance enhancing substances.” — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021

Le débat sur la législation du cannabis est très présent ces dernières années. Aux États-Unis, 37 états autorisent l’utilisation médicale de la marijuana, et 18 d’entre eux – avec en plus Washington D.C. – autorisent l’utilisation récréative. Ce débat concerne également les ligues professionnelles US notamment par rapport au traitement de la douleur, avec d’un côté les anti-douleurs « classiques » et de l’autre l’usage thérapeutique du cannabis. Sous l’impulsion notamment de l’ancien NBAer Al Harrington, qui a percé en tant que businessman dans l’industrie du cannabis, plusieurs grands noms se sont exprimés en faveur de l’usage thérapeutique de la marijuana, comme Kevin Durant par exemple, mais aussi la star des Warriors Klay Thompson ou encore Karl-Anthony Towns il y a quelques années. Et on imagine qu’Alex Caruso, arrêté il n’y a pas très longtemps au Texas pour possession de cannabis, possède le même type de raisonnement.

Pas de tests weed à venir donc pour les joueurs NBA, qui n’auront pas à s’inquiéter des potentielles conséquences qui pouvaient autrefois toucher les utilisateurs à travers la Ligue.

Source texte : ESPN