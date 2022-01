Joel Embiid et Donovan Mitchell nommés Joueurs du mois de décembre en NBA : attention, fans de franchises mécontents dans 3… 2… 1…

Comme à chaque début de mois, la NBA distribue ses récompenses dans trois grandes catégories, les entraîneurs, les rookies et les joueurs. Dans la classe des patrons, ce sont Joel Embiid et Donovan Mitchell qui ont été récompensés pour leur leadership et leurs performances à Utah et Philly. La concurrence était rude, mais dans un mois de décembre chaotique il fallait bien faire un choix.

Grosse concurrence, grosse incertitude en NBA, gros joueurs à récompenser.

On ne va pas se mentir, on a connu plus calme que ce mois de décembre 2021 dans notre Ligue préférée. Entre matchs reportés, joueurs envoyés dans le health and safety protocol et distances de sécurité, ce n’était pas tous les soirs évidents de savoir sur qui compter. Même les entraîneurs, touchés par le Covid, ont dû parfois compter sur leurs assistants pour faire le taf. C’est donc un mois particulier qui vient de se dérouler en NBA, et ceux qui s’en sont sortis méritent d’être applaudis deux fois plus fort que d’habitude. Parlons de Joel Embiid, pour commencer. Après un début de saison impeccable, les Sixers avaient eu un coup de mou mi-novembre et cela coïncidait comme par hasard avec l’absence du pivot. Flûte, déjà qu’on peut pas compter sur Ben Simmons et t’as Tobias Harris qui rend quotidiennement hommage à Trevor Ariza, ça va vite sentir pas bon. Heureusement, fin-novembre, Embiid est retourné sur les parquets et le patron nous a ensuite offert un mois de Noël infernal : 29 points et 11 rebonds de moyenne pour des Sixers en positif (8 victoires en 13 matchs), 4 matchs à plus de 35 points et le sentiment quotidien que le type est injouable, on a bien retrouvé le Joel de la saison passée. Celui qui, quand tout allait bien, regardait droit dans les yeux les LeBron, Jokic et Curry dans la course au MVP. Forcément, les fans de Philly ont été heureux de voir Embiid distribuer les cadeaux tous les soirs avant Noël, mais les surperformances de l’intérieur ont aussi montré toutes les limites connues par la franchise actuellement en attendant la résolution du dossier Simmons. On est littéralement en train de voir un pivot générationnel être dans son prime, tout ça pour que Philly tente de maintenir sa place dans les équipes respectueuses de la Conférence Est. Un constat difficile à avaler, mais une réalité qui n’a pas empêché Joel d’envoyer tout le monde au tapis. Avec la manière qui plus est, puisque le monstre a ponctué son mois de décembre avec la masterclass de Brooklyn, 34 points chez Kevin Durant en lui disant de rentrer à sa maison. Bref, en attendant de voir quels autres intérieurs vont devoir manger tarif dans les prochains jours, Embiid évolue à un niveau hors-normes et Philly va devoir se demander s’il faut encore mieux entourer le Process avant la trade deadline.

Même question pour Donovan Mitchell ? Pas sûr, mais une certitude cependant : quand l’arrière va, tout va à Utah. Après un début de saison mou-mou, notamment avec des pourcentages au tir pas top et une agressivité à revoir, l’ami Donovan a passé la vitesse supérieure et tout le monde s’est mangé le run du Jazz dans la gueule. Près de 30 points de moyenne à 50% au tir et 38% à trois-points, quand à ça vous ajoutez 5 passes et la franchise de Salt Lake City remporte 12 matchs sur 14, ça calme. On se demandait justement ce qu’il allait falloir pour retrouver cette équipe de Utah complètement injouable l’an dernier, le virage est passé par les retrouvailles du Donovan Mitchell All-Star. Lorsqu’il a fallu être clutch, l’arrière a répondu présent. Lorsqu’il a fallu mieux distribuer la gonfle à ses coéquipiers, pareil. Tout simplement leader offensif d’une des meilleures attaques de toute la NBA, si ce n’est la meilleure tant le Jazz est scandaleux offensivement, Mitchell est reparti logiquement avec ce trophée même si la concurrence était belle. Toute la question sera maintenant de savoir si Donovan peut maintenir ce rythme tout au long de la saison. Car comme on le sait, les coups de chaud d’un mois peuvent aussi être suivis par des irrégularités flagrantes, et le Jazz ne peut pas se permettre cela dans un virage déterminant de leur histoire. En attendant de voir justement si le management du Lac Salé va prendre de grandes décisions d’ici le 10 février afin de booster encore plus le niveau de cet effectif, Mitchell va être surveillé de très très près. On ne parle que de Zach LaVine et de DeMar DeRozan, on parle du retour du vrai James Harden et d’un vrai Bradley Beal sur le retour tout comme Devin Booker, on parle de Klay Thompson et son comeback, mais où en sommes-nous avec le respect pour Donovan ? S’il veut montrer qu’il est l’un des meilleurs arrières de la planète, c’est maintenant que ça se joue, avant de ponctuer le tout en Playoffs. Le scénario est déjà prêt, à lui de le signer.

Il y avait évidemment du Giannis Antetokounmpo, du LeBron James, du Kevin Durant, du Ja Morant ou du Nikola Jokic à féliciter pour ne citer qu’eux, mais Joel Embiid et Donovan Mitchell ont largement mérité leur trophée dans un mois de décembre chaotique en NBA. Qui tapera du poing sur la table en janvier ? La course a déjà démarré !

Source : NBA communications