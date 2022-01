Julius Randle a remis le couvert et il a bien mangé : 30 points et 16 rebonds face à Domantas Sabonis, vraie perf de MIP 2021

Julius Randle en bave cette saison, difficile retour sur Terre après un exercice 2020-21 en tous points exceptionnel, terminé avec un trophée mérité de MIP et une élimination toutefois douloureuse en Playoffs face aux Hawks. Retour dans des standards plus habituels niveau statistique, bilan collectif décevant, bref on reste sur notre fin depuis octobre, avec ces Knicks qui peinent à décoller. Cette nuit ? Peut-être pas un décollage mais, au moins, un rappel nostalgique, avec un duo Randle / Barrett saignant face aux Pacers et qui nous a rappelé aux douces heures de la dernière saison régulière.

Hormis un petit extra bienvenu le soir de Noël face à des Hawks plombés par les absences, Julius Randle n’avait plus passé la barre des 50% au tir sur un match depuis… le 8 décembre dernier. Un chiffre qui résume assez bien la forme du MIP 2021 depuis le début de saison, lui qui a mis un peu plus la daronne à l’abri avec son nouveau contrat, lui que toutes les défenses NBA attendent désormais de pied ferme, lui sur qui la pression new-yorkaise est toujours plus grande après les attentes suscitées par la belle histoire de 2021. Les Knicks de retour en Playoffs pour la première fois depuis 2013 c’est en grande partie grâce à lui, grâce à ses épaules saillantes, grâce à ses perfs de mammouth par dizaines. Cette nuit ? Julius a remis le couvert et il a bien mangé, à la maison, face à un Domantas Sabonis qu’il adore affronter et contribuant grandement à la victoire – la quatrième en six matchs – à des Knicks qui se redonnent de l’air au classement de la Conférence Est.

30 points à 12/18, ding dong la barre des 50% au tir est passée, 16 rebonds, 4 steals, c’mon MIP.

Une perf du genre de celle auxquelles le J nous avait habitué la saison passée et du genre de celles… qu’il devra continuer de lâcher soir après soir pour remettre les Knicks à la place où leurs fans aimeraient tant les voir de nouveau. En postgame Julius Randle a refusé de répondre à la presse, lui qui estime avoir été un peu trop tabassé ces derniers temps, et en sortie de protocole COVID le gladiateur a donc offert un double-message à ses détracteurs : 1) je suis de retour et 2) je vaux mieux que le traitement que vous m’infligez depuis des semaines. Une bonne nouvelle en tous cas pour la Knicks Nation, qui aura également pu se remémorer quelques old good days cette nuit avec la belle sortie de… R.J. Barrett, de retour depuis Noël pour sa part et auteur de son meilleur match depuis… Halloween et un carnage face aux Pels. 32 points et 8 rebonds à 12/20 au tir pour R.J., un premier quart fantastique au passage, et une belle réponse à Tom Thibodeau qui avait pointé ces derniers temps son combo guard concernant ses difficultés au tir et le besoin qu’il taffe davantage. Julius Randle, R.J. Barrett, duo gagnant pour des Knicks qui ne peuvent pour l’instant pas compter sur les renforts estivaux Kemba Walker (trop blessé, trop inconstant, trop éponge en défense, trop Kemba) et Evan Fournier (dans le dur une nouvelle fois cette nuit avec… zéro tir inscrit en 22 minutes).

On respire un peu au Madison, avec une victoire qui marque surtout le réveil du duo star des Knicks et qui prouve au moins que, parfois, cette fameuse saison 2020-21 n’était pas qu’un écran de fumée. R.J. a envoyé un message à son coach, Julius a des comptes à régler également, ne reste désormais plus qu’à confirmer pour lancer, enfin, la saison 2021-22 des Knicks. Chiche ?