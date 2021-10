Programme NBA : les Rockets, Ja Morant, LaMelo Ball et Scottie Barnes sur le pont, bienvenue aux Journées Mondiales de la Jeunesse

Après un mercredi (Panzani) bien chargé, la NBA souffle un coup, comme elle le fait souvent le jeudi soir. Pas question de dormir pour autant, on a trois matchs pour se mettre bien et un alléchant Hornets – Grizzlies qui sent bon le Showtime.

# PROGRAMME NBA DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

1h : Sixers – Raptors

: Sixers – Raptors 1h : Hornets – Grizzlies

Hornets – Grizzlies 4h : Rockets – Heat

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Hornets – Grizzlies (1h00) : le match entre les jeunes Rockets et le Heat donne aussi bien envie mais on va finalement opter pour ce reportage animalier entre les frelons et les oursons. Charlotte et Memphis, a.k.a deux des équipes les plus kiffantes à voir jouer la saison dernière, le tout sur un même terrain. Même sur un temps de jeu réduit (hors alarme incendie bien sûr), on devrait avoir le droit à du show. Passes spectaculaires, dribbles dans le dos, alley oop, énorme tomar ou shoot dingue, impossible de ne pas trouver à boire et à manger pour chacun. Les Grizzlies sont allés chercher les Playoffs l’an dernier, les Hornets aspirent à en faire de même. Typiquement le genre de match qui nous chauffe bien comme il faut avant le retour de la compétition. Et s’il faut vraiment vous convaincre, on vous recommande cinq minutes avec les commentateurs de la Caroline du Nord, ils vous mettront dans l’ambiance.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

la rentrée de Joel Embiid avec les Sixers contre les Raptors. Vu le chantier fait par Andre Drummond l’autre soir contre la micro-raquette de Toronto, ça pourrait faire mal.

voir si Jalen Green, Kevin Porter Jr. et les Rockets vont faire du sale contre le Heat. Spoiler : c’est pas la même défense que les Wizards.

le temps de jeu de Yves Pons pour les Grizzlies. Aucune minute pour le frenchy sur le premier match de présaison. Killian Tillie est lui déjà out pour des douleurs au dos.

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de une heure du matin pour zieuter du côté de la Caroline du Nord !