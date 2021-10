Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Joel Embiid de retour et le Heat au complet, on monte tranquillement en température

Trois matchs seulement cette nuit mais quelques têtes bien connues sur les parquets. Ja Morant, le Heat au complet et… Joel Embiid de retour ! Juste de quoi satisfaire des pupilles qui commencent doucement à se (re)faire à la lumière tamisée des nuits NBA, et on enchaine ce soir avec sept nouveaux matchs. Mais place tout de suite à ce qu’il ne fallait pas rater cette nuit pour l’épisode 5 de cette pré-saison 2021-22.

# Les résultats de la nuit :

Hornets – Grizzlies : 98-128

Sixers – Raptors : 125-113

Rockets – Heat : 106-113

# Ce qu’il faut retenir :

la jeunesse était au pouvoir à Charlotte, et si James Boukinight ou LaMelo Ball nous ont régalé de quelques highlights c’est surtout un Ja Morant déjà en pleine bourre qui a mené ses Grizzlies à une victoire facile. Mention spéciale au futur crack Desmond Bane et aux 45 000 rebonds de Steven Adams, beaucoup moins à un match qui n’en fut jamais un et au 24/81 cumulé des deux équipes à 3-points. Ouais, cette tâche là-bas, c’est du vomi.

Joel Embiid était de retour aux affaires et il a joué une vingtaine de minutes (10/6/3/1/1), mais face aux Raptors c’est surtout le banc de Philly qui a fait une belle impression. George Niang et Tyrese Maxey en premier lieu, mais aussi Andre Drummond et le jeune Isaiah Joe, en espérant qu’aucun de ces quatre-là n’accompagnera Ben Simmons sur sa prochaine destination.

le Heat était au complet pour affronter les gamins de Houston, et si Tyler Herro a une fois de plus envoyé du bois en sortie de banc on note surtout les dix passes de Kyle Lowry et la domination prometteuse des starters. Pour les Rockets Jalen Green monte salement en température mais Kevin Porter Jr. a été plus discret, chacun son soir.

# Quelques images pour égayer votre journée

Scoop ‘n’ score

Ja Morant is on the board on NBA LP! 📲💻: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/LSWKV2aQYX — NBA (@NBA) October 7, 2021

LaMelo ➡ Terry 👌 The wrap-around dime finds Terry Rozier for 3! pic.twitter.com/znISy2VTyE — NBA (@NBA) October 7, 2021

Double-clutch layup 🔥

Behind-the-back dime 🎯 Ja is doing it all on NBA LP! pic.twitter.com/KacisLJ1VC — NBA (@NBA) October 8, 2021

Bam chases it down and sends it away🚫#NBAPreseason on ESPN 2 pic.twitter.com/FlZpJvr3mJ — NBA (@NBA) October 8, 2021

7 dimes for No. 7 🔥 Kyle Lowry leads the way for the @MiamiHEAT after Q1 on ESPN 2! pic.twitter.com/Odw1lzrzQN — NBA (@NBA) October 8, 2021

The rookie is cooking in the first half 👀 Jalen Green has 16 PTS (4 3PM) on ESPN 2.#NBARooks x #NBAPreseason pic.twitter.com/LS21JZS7Ll — NBA (@NBA) October 8, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 EIGHT @sixers players finish in double-figures in the #NBAPreseason victory! 🔔 Georges Niang: 16 PTS, 4 3PM

Tobias Harris: 14 PTS, 4 REB, 4 AST

Andre Drummond: 10 PTS, 7 REB

OG Anunoby: 22 PTS, 4 REB, 4 AST, 4 STL pic.twitter.com/2hBeTcH5tr — NBA (@NBA) October 8, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Le programme de ce soir

1h : Cavs – Pacers

1h30 : Nets – Bucks

2h : Bulls – Pelicans

2h30 : Mavs – Clippers

2h30 : Spurs – Heat

3h : Nuggets – Wolves

4h : Warriors – Lakers