NBA Top 5 de la nuit : James Bouknight et les Hornets ont fait du miel face aux Grizzlies, bienvenue sur National Geographic

Trois petits matchs cette nuit et un max de came si vous êtes fans des Hornets. Cette saison à Charlotte tu dégages si tu ne tapes pas de gros 360 windmill, sauf Ish Smith évidemment, et cette nuit les Grizzlies ont pu apprécier l’altitude de ces abeilles 2021-22, même si au final les Oursons ont assez facilement subtilisé le pot de miel. C’est très imagé hein, mais on s’est compris.

Si Tyrese Maxey et Andre Drummond nous ont fait cette nuit encore la promesse d’un banc très efficace du côté de Philly et que Bam Adebayo a expliqué au petit Jalen Green à quoi ressemblait le monde des adultes, c’est surtout du côté du Spectrum Center que l’essentiel de ce Top 5 trouve sa marchandise. Ish Smith qui envoie Kai Jones au alley-oop, LaMelo qui fait la même avec Jalen McDaniels dans une version un tout petit peu plus swag, et pour finir le rookie James Bouknight qui s’envole dans la défense de Memphis pour confirmer sa belle forme automnale.

Au final les Grizzlies auront topé assez facilement Charlotte mais on est assez d’accord pour dire que ça n’intéresse personne. Car ici ce qui nous intéresse ce sont les ecs qui pètent des cercles, et cette nuit pour voir du spectacle il fallait donc regarder Mademoiselle Charlotte. Spoiler du jour ? Ca risque de durer.

