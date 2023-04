Cavs – Knicks (107-90) : Cleveland cadenasse New York et revient à 1-1

Attendus au tournant après la défaite du Game 1 à domicile, les Cavs ont réagi avec autorité lors de la seconde manche face aux Knicks. Cleveland l’emporte 107-90 et égalise à 1-1 dans la série.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Opération rédemption pour les Cavs de Donovan Mitchell après la perte de l’avantage du terrain dès le Game 1. Déjà dos au mur, les joueurs de l’Ohio n’avaient pas le droit à l’erreur cette nuit à la Rocket Mortgage FieldHouse. Malgré une entame timide, les protégés de J.B. Bickerstaff ont vite prouvé qu’ils avaient entendu le message.

Porté par un Darius Garland (32 points) sur son nuage en attaque, avec Donovan Mitchell dans un rôle de créateur qui ne force rien (13 passes !) et le bon apport de Caris LeVert en sortie de banc, Cleveland s’est surtout illustré par sa solidité derrière. Suffocante, irrespirable, dirigée par la muraille Evan Mobley, la défense des Cavs a été impressionnante pour limiter New York à 90 points. On rappelle que les Knicks ont la quatrième attaque de toute la NBA cette saison, donc plutôt pas une mince affaire.

Constamment gênés dans la construction de leur jeu, les Knicks se sont pris un mur en pleine poire. Les cadres sont tous passés à côté, avec un 17/50 au tir pour le trio Brunson-Randle-Barrett. Multipliant les pertes de balle et les actions forcées, les joueurs de Big Apple n’ont jamais pu inquiéter la meilleure défense du pays, trop solide et soudée.

La victoire est là, elle est maitrisée et les Cavs peuvent clairement s’appuyer dessus pour la suite de la série. Côté Knicks, il n’y a pas grand chose à sauver cette nuit mais l’important est ailleurs. New York a fait le boulot en arrachant une victoire dans l’Ohio pour récupérer l’avantage du terrain.

Ceci étant dit : New York a fait le taf. L’objectif était d’en prendre un à Cleveland, c’est fait. Y’a une semaine tu dis aux fans des Knicks qu’il y aura 1-1 après 2 matchs chez les Cavs, ils signent les yeux fermés. Donc maintenant pour eux va falloir assurer à la maison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2023

Maintenant, direction Big Apple pour savoir si les joueurs de Tom Thibodeau se feront respecter à domicile pour enfoncer le clou ou si les Cavs vont surfer sur la dynamique de cette rencontre pour reprendre la main dans la Mecque du Basket. Vu l’intensité et le défi physique vu depuis le début de cette série, cela promet un beau combat du côté du Madison Square Garden.