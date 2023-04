Résumé de la nuit en NBA : deux matchs, deux upsets, la 1ère équipe de l’Est et la 2ème de l’Ouest mises à mal

Après neuf jours de Playoffs, certaines séries n’ont absolument rien livré en terme de secrets et le suspense reste entier. Cette phrase ne concerne (presque) plus la série entre le Heat et les Bucks ni celle entre Los Angeles et Memphis. Envoyez le résumé de la nuit !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Heat – Bucks : 119-114 (les stats)

Lakers – Grizzlies : 117-111 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA SOIRÉE

Cette nuit, l’histoire a soudainement décidé de s’écrire sous nos yeux

Jimmy Butler a planté Milwaukee : 56 points à 19/28 au tir, 9 rebonds, 2 assists, 1 block et seulement 1 ballon perdu

L’euphorie collective du Kaseya Center de Miami aurait transformé Tim Duncan en punk à chien

Erik Spoelstra a missionné Bam Adebayo sur Giannis Antetokounmpo dans le 4e quart-temps

sur Giannis Antetokounmpo dans le 4e quart-temps Technique payante avec un Greek Freak limité à “seulement” 26 points

Les Bucks sont menés 3 à 1, 95% des équipes NBA ne sont pas revenues d’un tel déficit

Second match de la nuit, première prolongation et second upset : les Lakers mènent désormais 3 à 1 dans la série face aux Grizzlies

Certaines choses ne changent jamais : 23 points et 6 assists pour le toujours impeccable Austin Reaves.

22 points, 20 rebonds, 7 assists, 2 blocks, seulement 1 ballon perdu et +8 de plus/minus pour LeBron, qui a réussi à forcer la prolongation avant de la faire gagner

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

# LE TOP PICK EN TTFL : Jimmy Butler

Best picks en #TTFL cette nuit : – Jimmy Butler : 87 pts

– Brook Lopez : 60 pts

– Giannis Antetokounmpo : 47 pts#NBA pic.twitter.com/gfM9NSe8DJ — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 25, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Bucks – Heat : 1-3

: 1-3 Cavaliers – Knicks : 1-3

Sixers – Nets : 4-0

Celtics – Hawks : 3-1

Nuggets – Wolves : 3-1

Grizzlies – Lakers : 1-3

: 1-3 Kings – Warriors : 2-2

Suns – Clippers : 3-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# PROGRAMME DE LA NUIT PROCHAINE