Lakers – Grizzlies (117-111) : match moyen de LeBron James, mais quand vient le money time…

Second match de la nuit, première prolongation et second upset : les Lakers mènent désormais 3 à 1 dans la série face aux Grizzlies. Match trois ou quatre classes en-dessous du Heat-Bucks, c’est de l’ordre de l’incomparable, mais des moments qui resteront gravés pour quelques heures jusqu’au poisson pané de ce midi, lequel nous fera tout oublier. Avec un filet de citron… bref, débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Vous êtes en 2016, au soir du Game 7 entre les Warriors de Curry, Klay et Draymond, contre les Cavaliers de LeBron, Kyrie et Love. Un type toque à votre porte et vous annonce que LeBron James est devenu « le premier Laker à compiler 20 points et 20 rebonds en Playoffs depuis Shaquille O’Neal en 2004 ». Après l’avoir passé à tabac, vous lui demandez de se concentrer sur l’enjeu de la soirée et d’arrêter de raconter des bêtises. En ce matin du mois d’avril, vous regrettez amèrement cet épisode passé et comprenez qu’il était un prophète… ou bien un gars un peu rébou, en tout cas ses propos se sont vérifiés. 22 points, 20 rebonds, 7 assists, 2 blocks, seulement 1 ballon perdu et +8 de plus/minus pour la réception des Grizzlies par le couronné d’Hollywood Boulevard. Sur le papier, ça le fait, mais que ceux qui ont récupéré du sommeil ne s’y trompent pas : LeBron James n’a pas fait un bon match. Trop de lay-ups dévissés par la vitesse forcée du drive, des choix autocentrés, de l’énergie sous le cercle mais rien d’assez constant pour l’accompagner. Elles auraient pu l’enfoncer dans la négligence, ses dernières possessions l’en ont tiré.

Certaines choses ne changent jamais : 23 points et 6 assists pour le toujours impeccable Austin Reaves. On aimerait se lancer dans des études de management du sport pour candidater au poste de GM des Lakers et le prolonger cet été à hauteur de 190 millions sur cinq ans, on ne le fera pas. Mais toute l’envie du monde y est. Un peu à l’instar de LeBron, Anthony Davis s’est montré au plus important des moments avec un block sur Ja Morant au buzzer du 4e quart-temps. Côté Grizzlies, Jaren Jackson Jr, Dillon Brooks et Ja Morant on lâché un cumul de… 17/50 au tir. Devant l’impuissance de ses potes, Desmond Bane a choisi d’artiller comme s’il était proprio de la franchise : 36 points à 13/29 au tir dont 3/12 du parking. Match de forceur trop discret dans le money time, mais a au moins le mérite d’avoir existé à certains moments de la rencontre. Pas tout le monde qui peut en dire autant. Les Grizzlies sont désormais menés 3 à 1 dans la série : si la NBA désire les voir au tour suivant, il va falloir récompenser chaque saut de Ja Morant par deux points.

Ja Morant don’t got a single layup where he needs to be doing this pic.twitter.com/E5H8SykTRp — َ (@FeelLikeDrew) April 25, 2023

Encore 3 à 1, encore une situation de crise pour une équipe annoncée grande favorite de la série. Les Grizzlies s’en sortiront-ils ? Avec cet Austin Reaves, rien de moins sûr.