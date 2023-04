Programme NBA : direction Cancun pour les Wolves, Hawks et Clippers ?

Trois Game 5 cette nuit, et potentiellement trois équipes en vacances à l’heure des croissants demain matin. Voilà pour l’enjeu. Wolves, Hawks et Clippers n’ont qu’un seul objectif : éviter l’élimination, à l’extérieur. Une tâche très difficile pour chaque équipe citée.

Le programme :

1h30 : Celtics – Hawks (Game 5, 3-1)

3h : Nuggets – Wolves (Game 5, 3-1)

4h : Suns – Clippers (Game 5, 3-1)

Bon. Trois équipes sont au bord de l’élimination trois autres au bord des demi-finales de conférence. La falaise, la poussette dans le vide, on connaît le contexte. On attaque avec les Celtics, qui reçoivent les Hawks dans leur antre à 1h30. Rencontre plus asymétrique, on ne fait pas, en tout cas sur le papier. Privés de Dejounte Murray, qui a joué au malin avec un arbitre au Game 4, les Faucons devront s’en remettre à Trae Young pour mener seul la fronde au coeur d’un TD Garden survolté qui voudra voir ses soldats achever la bête blessée. Un peu en détente lors du dernier matchs, les C’s ont désormais la mission de finir, pour préparer au mieux une demi-finale face à des Sixers eux aussi en confiance.

Confiance, repos : voici aussi les clés pour lire cette rencontre entre Nuggets et Wolves. En cas de victoire, Denver enverrait les Loups à Cancun, et grignoterait un peu de tranquillité avant d’enchaîner sur une demi-finale qui s’annonce autrement plus complexe que ce premier tour. Attention, pas d’irrespect envers Minny, mais les gars de Chris Finch n’ont pas prouvé qu’ils avaient, une fois les Nuggs lancés à fond dans leur jeu, les ressources collectives nécessaires pour s’opposer sérieusement. Enfin si, seulement lorsque ce bon Anthony Edwards s’est énervé. Et c’est donc à l’unique condition d’un grand match d’Ant Man que les Wolves pourront se réveiller demain matin avec un Game 6 à jouer.

Dernière affiche de la soirée, Suns – Clippers. Sans Kawhi Leonard et Paul George, les Voiliers se déplacent dans l’Arizona avec un très maigre espoir d’être encore de la partie en fin de nuit. Il faudrait pour ce faire que Russell Westbrook soit à nouveau monstrueux, et que Norman Powell propose son meilleur basket. Deux exemples, extensibles à l’ensemble du groupe de Doc Rivers, fortement amoindri par les blessures de ses deux stars. L’épopée des Clippers cette saison devrait appartenir au domaine du what if, sauf énorme retournement de situation face à des Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul décidés à prendre du repos avant de se farcir les Nuggets.