Le jour où Tim Duncan s’est fait exclure… pour avoir souri à un arbitre

C’est un souvenir délicieux que l’on vous propose de (re)découvrir à l’occasion du 47ème anniversaire de Tim Duncan aujourd’hui. Celui de son expulsion en 2007 après avoir rigolé suite à un coup de sifflet de l’arbitre Joey Crawford. Petite sucrerie du soir.

Si l’on devait faire un classement des exclusions les plus ridicules de l’histoire, celle de Tim Duncan le 15 avril 2007 face aux Mavericks ne serait pas loin d’être tout en haut du classement.

On vous remet rapidement dans le contexte, Tim Duncan réalise une action anodine au milieu du troisième quart-temps et une faute offensive (très légère) est sifflée à son encontre. Surpris, The Big Fundamental conteste un peu le coup de siffle et va s’asseoir sur le banc siroter un diabolo avec une serviette sur la nuque. Jusque-là tout va bien…

Mais une fois sur le banc, un coup de sifflet une nouvelle fois sévère contre les Spurs va commencer à faire marrer Tim Duncan qui n’en croit pas ses yeux. Sans dire un mot et dans une incompréhension totale, il récolte une première technique. À peine quelques secondes après sur un nouveau coup de sifflet pour Dallas, TD continue à se marrer aux côtés de Tony Parker et prend sa deuxième technique.

Il est exclu et on ne le reverra plus sur le parquet ce soir là… malgré un justicier Popovitch bien plus véhément et persuasif que Timmy, qui regagne le vestiaire pour prendre sa douche. Juste lunaire quand on connaît le respect du Monsieur pour le corps arbitral.

Bref ce soir là les officiels NBA, Joey Crawford en tête avaient totalement craqué. C’est la seule exclusion obtenue sans parler dans l’histoire de la NBA. Même pour ça, Tim Duncan est unique.