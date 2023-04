C’est une très mauvais nouvelle pour les Clippers et pour cette série déjà mal engagée : la franchise de L.A a annoncé que Kawhi Leonard ne participera pas au Game 5 contre les Suns. Déjà absent lors des deux dernières rencontres, les Clippers devront une nouvelle fois composer sans lui alors que l’équipe est menée 3-1. Ça sent le sapin.

Pas de miracle à L.A. Tyronn Lue a annoncé en conférence de presse que Kawhi Leonard serait de nouveau out pour le match 5 de la série contre les Suns. Menés 3-1 les Clippers donnent tout mais sont en très fâcheuse posture avant de retourner ce soir à Phoenix. Et on pourra surtout regretter, une fois de plus, de ne pas avoir vu cette équipe à son plein potentiel sur cette confrontation.

Maudits Clippers ou effectif mal géré, comme vous voulez mais toujours est-il que sans Paul George ni Kawhi Leonard dans cette série les Clip’s ne déméritent pas. Emmenés par un Russel Westbrook en mode prime, les joueurs de L.A s’accrochent face aux épouvantails de la vallée. Mais ça ne suffit pas. La profondeur du roster de Phoenix est trop importante pour rivaliser sur une série complète.

Que faire face à un Devin Booker à 35 points de moyenne sur les 4 premiers matchs, face à un assassin silencieux nommé Kevin Durant qui monte gentiment en puissance et face à un Point God qui orchestre tout ça d’une main de maître ? Pas grand chose sans vos deux têtes de gondole. La suite est claire pour les Clippers : les vacances et les soins. Pour repartir la saison prochaine en pleine santé pour claquer enfin une saison à la hauteur des espérances de ce roster.