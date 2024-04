Poisson d’avril : pour Toni Kukoc, Nikola Jokic n’est pas encore au niveau de Dino Radja et Vlade Divac

Pour le 1er avril, Toni Kukoc a proposé l’une des meilleures blagues qui ait pu être faite en rapport avec le basket. Pour lui, Nikola Jokic, double MVP de NBA et pour certains meilleur joueur actuel de la ligue, n’a pas encore atteint le niveau de Vlade Divac et Dino Radja. On se fend la poire.

Un vrai petit plaisantin, ce bon Toni Kukoc. Figure de proue de l’arrivée du basketball européen en NBA au milieu des années 90, membre éminent de l’équipe des Bulls pendant leur second three-peat. Le CV de M. Kukoc ferait rêver n’importe quel basketteur, voici maintenant qu’il peut prétendre à créer des vocations humoristiques. Selon l’ex-joueur croate, qui s’est confié au Sporski Zurnal, Nikola Jokic n’aurait encore pas le niveau de Dino Radja et Vlade Divac. On écoute.

“Nikola Jokic n’est pas un athlète, il ne court pas aussi vite que les joueurs universitaires américains, mais il a une capacité incroyable à adapter le jeu à son rythme personnel. Il marque, passe, capte les rebonds dans un style qui lui est propre. Quand il parvient à rythmer le jeu de la manière qu’il lui convient, il peut faire tout ce qu’il veut. Mais malgré les statistiques, Jokic n’est pas au niveau de Vlade Divac et Dino Radja au poste de pivot. Il y a 30 ans, Divac a surpris les États-Unis avec sa manière de porter la balle au poste de pivot. Radja l’a fait au niveau des rebonds, et de la manière de se déplacer sur le terrain pour marquer ensuite.” – Toni Kukoc.

Les meilleurs blagues, les mieux amenées, sont tout le temps celles qui commencent par un récit entièrement vrai. Et Toni le sait bien, puisqu’il a couvert Nikola Jokic de commentaires particulièrement élogieux. De quoi installer le lecteur dans un fauteuil, le préparer pour accepter la véracité des propos qui vont suivre. Et qui parlent du retard actuel de Jokic sur le jeu de Divac et Radja.

Certes, Niko est un monstre ultra-polyvalent, mais n’aura jamais surpris une ligue par sa capacité à être une machine statistique discrète par le jeu, loin des highlights et des dunks que le public NBA adore. Alors que Dino et Vlade l’ont fait, bien avant tout le monde. Et ils sont Hall of Famers, ça compte aussi. Donc Nikola n’est pas à leur niveau. Vous l’avez ? Des barres wesh (émoji qui pleure x5).

Je me suis dit que c’était pas possible, que les paroles de Kukoc etaient déformées. Suis allé lire l’article.

Donc c’est réel, Kukoc pense que, pour l’instant, Jokic n’est pas au niveau de Divac ou Radja. Les arguments sont cata (forcément). Vieillir c’est chaud wouaaah https://t.co/IpUKyASOwz

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) March 31, 2024

Hélas… puisqu’il faut bien qu’on vous le dise : ces déclarations n’ont rien d’une plaisanterie. Les propos sont on ne peut plus sérieux, ce qui a surpris tout le monde. Le statut de pionniers de Dino et Vlade n’est absolument pas à remettre en question. Comparer ces deux personnes à Nikola Jokic a en revanche tout d’une aberration : époque, niveau d’adversité, domination… aucun paramètre n’est le même. Et à la limite, les accomplissement personnels qui pourraient être points de comparaison sont tous en faveur de Jokic. En somme : Toni, votre déclaration est vraiment rigolote, même si pensée.