Joel Embiid de retour face au Thunder, mardi ?

La breaking du lundi après-midi, définitivement meilleur jour de la semaine pour les fans des Sixers ! Adrian Wojnarowski vient d’annoncer que Joel Embiid pourrait rejouer dès cette semaine. Timing parfait pour Philadelphie, qui joue le top 6 et veut éviter le Play-in.

Quelle BELLE journée pour les fans de Philly ! Joel Embiid pourrait faire son retour cette semaine, selon Adrian Wojnarowski. Shams Charania évoque lui carrément le match à domicile des Sixers contre le Thunder. Blessé depuis le 30 janvier au niveau du ménisque, le MVP en titre a parfaitement complété les différentes étapes de guérison, avec dernièrement, le cinq contre cinq avec haute intensité physique.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star Joel Embiid is nearing a return and expected to play this week. The reigning MVP has been out since January 30 with a left meniscus injury. His status for Tuesday vs. OKC is expected later today. pic.twitter.com/Rn4mb6Qizv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2024

Il semble peu probable de revoir Jojo sur les parquets à l’extérieur (dès ce soir), surtout contre Toronto qui est déjà éliminée de la course aux Playoffs. Contre le Thunder, en revanche, la rencontre sera à domicile et le match important. Le contexte est parfait sauf pour les fans d’OKC, mais passons. Actuellement à 2 victoires de retard sur les Pacers, avec seulement 7 rencontres restantes pour les Sixers, la mission Playoffs ne sera complétée qu’au prix d’un sans faute. Et Jojo sera donc d’un grand secours.

Source : ESPN