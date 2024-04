On l’avait laissé dans un relatif anonymat, coupé par le Thunder en début de saison. Embourbé dans de graves ennuis extra-sportifs et de ce fait persona non grata en NBA, Kevin Porter Jr. va tenter de rebondir en Grèce, avec le PAOK Salonique.

La carrière est jusque-là… chaotique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Très vite remarqué comme un talent pas loin d’être unique, Kevin Porter Jr. a également été catalogué rapidement comme un joueur “à problèmes”. Instable mentalement et donc difficile à cerner, le meneur de jeu fantasque et parfois fantastique a vu son tout début de carrière à Cleveland gâché par les soucis extra-sportifs, et c’est ensuite du côté de Houston qu’il a commencé à se faire une jolie petite réputation, dans les stats et les Top 10.

Puis très vite les vieux fantômes ont refait surface, étaient-ils finalement partis si loin, et l’on a appris que Kevin Porter Jr. était sous le coup d’une enquête pour violences conjugales à l’encontre de sa petite amie Kysre Gondrezick. Ça dégage de Houston, direction OKC, qui le libère aussitôt. Le début de la fin de sa saison 2023-24, déjà.

Les dernières nouvelles envoient donc KPJ du côté du Péloponnèse, histoire de prendre du rythme, de gagner un peu de sous et de, pourquoi pas, tenter de s’acheter une conduite mais après tout… qui sommes nous pour juger de cela. On gardera tout de même un œil sur cette fin de saison car – sur le terrain – on parle d’un génie balle en main, même si très franchement, on préférerait ne parler QUE de terrain. Next.