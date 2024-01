La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le coach des Kings Mike Brown a pris une amende de 50 000 dollars pour avoir confronté un arbitre pendant le match Bucks – Kings, et pour avoir critiqué l’arbitrage en direct via son PC en pleine conférence de presse. Vacances de février annulées pour Mike !

Victime d’une fracture de la mâchoire il y a quelques semaines, Darius Garland se rapproche d’un retour. Son appareil a été retiré et le meneur peut recommencer les activités basket. Garland pourrait revenir avant la fin du mois de janvier. (Source : cleveland.com)

Team USA va annoncer dans les prochains jours une liste de 30 joueurs qui pourraient participer aux JO de Paris 2024. Le groupe des 12 Avengers sera annoncé après la saison NBA. (Source : ESPN)

Ancien joueur des Kings, Terence Davis vise toujours un retour en NBA, lui qui évolue actuellement en G League au Rip City Remix. Il indique avoir refusé un joli paquet d’argent pour jouer en Grèce et en EuroLeague. (Source : HoopsHype)

En faillite depuis un an, le groupe Diamond Sports – qui détient 18 chaînes sportives régionales (sous Bally Sports) – a trouvé un accord avec le géant Amazon sur un partenariat, ce qui devrait lui permettre de continuer ses opérations selon ESPN. 15 équipes NBA sont concernées.

