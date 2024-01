Meilleures attaques, pires défenses, adresse… : le gros point stats à la mi-saison NBA

Nous sommes le mercredi 17 janvier et l’ensemble des équipes NBA ont joué plus ou moins 41 matchs, soit la moitié de la saison régulière. L’occasion de faire un vrai point statistique à mi-parcours. Qui a la meilleure attaque ? La pire défense ? Quelles sont les équipes les plus adroites ? Par ici les chiffres.

Voici les 15 meilleures défenses de la NBA, à mi-parcours ! 🔒

40 matchs joués, 42 pour certains. pic.twitter.com/sDGPhfNybC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Voici les 15 pires défenses de la NBA, à mi-parcours ! 🔒

40 matchs joués, 42 pour certains. pic.twitter.com/Lxi3H4wdHi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Voici les 15 meilleures attaques de la NBA, à mi-parcours ! 🏀

40 matchs joués, 42 pour certains. pic.twitter.com/fPtZEEywr2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Voici les 15 pires attaques de la NBA, à mi-parcours ! 🏀

40 matchs joués, 42 pour certains. pic.twitter.com/xlgPkTEkK9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Il n'y a que 3⃣ équipes qui sont TOP 10 défense + TOP 10 attaque en NBA cette saison :

Boston Celtics

Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers

Les Knicks (10ème attaque + 11ème défense) et les Nuggets (7ème attaque + 12ème défense) ne sont pas loin

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Il n'y a que 3⃣ équipes qui sont TOP 5 PIRE défense + TOP 5 PIRE attaque en NBA cette saison :

Charlotte Hornets

Detroit Pistons

Washington Wizards

Les Spurs (28ème attaque + 24ème défense) et les Blazers (30ème attaque + 23ème défense) ne sont pas loin

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Le 5 classique des Nuggets + le 5 classique des Bucks + les Bulls sans LaVine (!!) sont très bons également.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Les 5⃣ lineups les moins efficaces de toute la NBA cette saison, à mi-parcours (net rating + minimum 100 minutes jouées ensemble) :

1) Poole + Kuzma + Gafford + Tyus + Bilal

2) Bridges + Claxton + Dinwiddie + les 2 Cam

3) Curry + Klay + Looney + Kuminga + Podziemski

4) Siakam…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Voici les 15 équipes NBA les plus chaudes à trois points cette saison, à mi-parcours ! 🏀

40 matchs joués, 42 pour certains.

(PS : Boston et Dallas mènent la NBA en trois-points tentés) pic.twitter.com/ywdxw5u6C5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Voici les 15 équipes NBA les plus froides à trois points cette saison, à mi-parcours ! 🥶🏀

40 matchs joués, 42 pour certains. pic.twitter.com/9jkOiUhIJv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Le Thunder au shoot cette saison :

Top 2 NBA au tir global (50,5%)

Top 2 NBA à trois points (39,1%)

Top 1 NBA aux lancers francs (83,9%)

Tu peux pas faire mieux qu'OKC quand il faut tirer et mettre le ballon dans le truc orange en hauteur.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Minnesota est la 3ème équipe qui perd le + de ballons en NBA cette saison.

Y'a que Detroit et Utah qui vend le plus de possessions chaque soir.

Un vrai sujet à surveiller sur cette 2ème partie de saison et en amont des Playoffs : les Wolves sont DERNIERS en tirs tentés en NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

Pour la 3ème année de suite, les Bulls mènent la NBA en tirs tentés à mi-distance.

Pas de surprise, coucou DeMar.

Indiana, Cleveland et OKC sont les équipes les + adroites dans cette zone, tandis que Utah, Orlando et Washington sont les plus maladroites. pic.twitter.com/B9FUlD8BQL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024