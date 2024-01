Dix matchs sont au programme cette nuit en NBA et pourtant, assez peu d’affiches sentent la poudre sur le papier. Avec beaucoup d’équipes aux alentours des 50% de victoires, la course aux Playoffs est déjà lancée dans le Grande Ligue et la soirée de ce soir pourrait l’impacter.

Le programme de la nuit

1h : Pistons – Timberwolves

1h30 : Raptors – Heat

1h30 : Knicks – Rockets

1h30 : Cavaliers – Bucks

1h30 : Celtics – Spurs

1h30 : Hawks – Magic

2h : Pelicans – Hornets

2h30 : Lakers – Mavericks

3h : Jazz – Warriors (reporté)

4h : Blazers – Nets

Le match à ne pas rater : Cavaliers – Bucks

Grosse affiche à l’Est ce soir.

Les Cleveland Cavaliers restent sur une série de cinq victoires dont une de prestige à Paris contre les Brooklyn Nets. Malgré l’absence d’Evan Mobley ou Darius Garland, la franchise de l’Ohio garde le cap et pointe non loin du podium de la Conférence Est. Donovan Mitchell est en feu, Jarrett Allen fait du dégât dans les raquettes adverses, Sam Merrill balance de loin et Dean Wade huile tout ce collectif dans un rôle de glue-guy combatif montrant l’exemple.

En face, les Milwaukee Bucks ne rassurent toujours pas, mais continuent de gagner. Les Daims sont deuxièmes de l’Est et profitent en ce moment d’un Damian Lillard de plus en plus régulier offensivement. Dame Dolla est en confiance après un buzzer-beater monstrueux lors de sa dernière sortie face aux Kings.

Cleveland et Milwaukee sont deux des quatre meilleures équipes de leur conférence cette saison et chercheront à s’envoyer un message cette nuit (1h30) au Rocket Mortgage FieldHouse.

Mais aussi …

Le choc des extrêmes (partie 1) entre les leaders de l’Ouest et les derniers de l’Est.

Les Raptors new-look face à un Heat qui voudra réaliser un meilleur match que lundi soir.

Brunson (s’il joue) vs VanVleet, Randle vs Sengun : envoyez le popcorn.

Le choc des extrêmes (partie 2) entre les leaders de l’Est et les derniers de l’Ouest. La première fois de Victor Wembanyama au TD Garden.

Trae Young va se frotter à la défense étouffante du Magic.

Peut-être le retour de Frank Ntilikina ce soir face aux Pelicans. LaMelo Ball face à Zion Williamson dans un duel de pépites trop souvent à l’infirmerie.

Kyrie Irving rend visite à son vieil ami LeBron James (incertain) en Californie. Loin, bien loin de Cleveland.

Scoot Henderson prêt à un nouveau carton ce soir face aux Nets ?

Les Français de la nuit

Killian Hayes va essayer de dunker sur Rudy Gobert.

Rudy Gobert va essayer de contrer Killian Hayes.

Evan Fournier toujours au bout du banc des Knicks (libérez-le !!!)

Victor Wembanyama va se frotter aux Celtics et à Kristaps Porzingis.

Rayan Rupert prend de plus en plus de minutes. Confirmation ce soir face aux Nets ?

Et en G League