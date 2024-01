Le Heat s’en est finalement sorti face aux Nets. Dans un match où l’adresse fût la principale absente, Miami s’est imposé 96 à 95 après cinq minutes de prolongation. La franchise floridienne peut remercier Tyler Herro et Jimmy Butler.

Sortez les baggys, les mixtapes sur cassette et les entailles aux sourcils, Brooklyn et Miami ont décidé de nous faire revivre l’époque de la tecktonik. Dans un match où les défenses ont largement primé, le Heat s’est imposé 96 à 95 après un overtime face aux Nets.

L’adresse des Brooklyn Nets n’était jamais arrivée à Paris, elle n’est pas réapparue à New York. Les hommes de Jacques Vaughn ont collectivement rentré 34% de leurs shoots et 22% de leurs tentatives lointaines (un famélique 12/55). En face, le Heat a fait un poil mieux (38 et 26%), des pourcentages qui vous font comprendre le genre de match vécu par les spectateurs du Barclays Center.

Un concours de BTP rapidement mis en place par les différents acteurs de la rencontre, Jimmy Butler (31 points), Tyler Herro (29) et Mikal Bridges (26) sauvant un petit peu les murs.

Le money-time fut à l’image de la rencontre, Tyler Herro maintenait son équipe tandis que Cam Thomas était adroit sur la ligne des lancers-francs. Mais lorsque ce dernier eu l’occasion de faire gagner le match à son équipe, l’arrière a envoyé une brique faisant même fait vibrer le Madison Square Garden. C’est finalement Bridges qui a permis aux Nets d’accrocher la prolongation en ne tremblant pas sur la ligne à trois secondes de la fin.

HERRO FLOATER FOR THE LEAD.

Heat lead 85-84 with less than a minute to play 🚨

Heat-Nets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/zI2TCDXoYi pic.twitter.com/Seiw9pvFN9

— NBA (@NBA) January 16, 2024

Lors de la prolongation, les locaux se sont “envolés” comptant longtemps cinq points d’avance, avant que Tyler Herro de loin puis Jimmy Butler aux lancers ne fassent repasser leur équipe devant.

HERRO CUTS IT TO 1 IN OT. HE’S GOT 29.

25.7 seconds to play.

Heat-Nets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/zI2TCDXoYi pic.twitter.com/5xrdjr9jQ6

— NBA (@NBA) January 16, 2024

Un match avec une adresse catastrophique qui se joue à celui qui rentrera le plus ses lancers-francs : toujours un grand moment de sport et d’excitation, masterclass de beauté très proprement résumée par ce crack d’Erik Spoelstra :

“You often talk about winning in the mud… Does this even qualify as ‘mud?'”

Spo: “This was cement” 😂 pic.twitter.com/tyrZQc3OAD

— Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) January 16, 2024

“Vous parlez souvent de “mettre la main dans la boue pour gagner”, est-ce que vous qualifiez ce match de boueux ?” “C’était plutôt du ciment”

Le Heat a remporté à l’occasion de ce Martin Luther King Day sa troisième rencontre consécutive profitant d’une équipe probablement encore un petit peu dans l’avion.

Paris, New York, même combat : rien ne va chez les Nets, qui ont perdu 13 de leurs 16 derniers matchs et devront peut-être se reposer sur un beau transfert à la trade deadline pour sauver leur saison…