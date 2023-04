Chaque lundi midi, sur TrashTalk, un joueur NBA est traité sous un nouvel angle : celui des coéquipiers. Qui est dans son Top 3 ? Et dans quel ordre ? Qui a le + fait kiffer / gagné avec lui ? On se pose aujourd’hui avec l’un des monuments du basket français, Monsieur Boris Diaw ! C’est l’heure de… Partenaire Particulier !

Il en a connu des choses notre Président. En Équipe de France évidemment avec ses 247 sélections, mais aussi en NBA avec ses 14 saisons entre 2003 et 2017. De ses débuts aux Hawks d’Atlanta jusqu’au magnifique titre remporté aux côtés de Tony Parker à San Antonio, tout en passant par sa très belle progression démontrée chez les Suns version Steve Nash, Boris a fait étalage de sa polyvalence et de son intelligence de jeu. De quoi discuter un bon moment sur le thème de son meilleur coéquipier all-time. Le principe, il n’a pas changé : on fait le 5 Majeur avec quelques mentions, un petit Top 3, et un peu de science-fiction pour finir.

Nouvel épisode de Partenaire Particulier avec Boris Diaw.