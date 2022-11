C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers.

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Oh l’énorme débat à venir. Vous le sentez, d’ici, il y a comme une odeur de pas d’accord. Tim Duncan n’a jamais évolué ailleurs qu’à San Antonio, ça réduit un peu l’entonnoir des coéquipiers fréquentés, et si vous réfléchissez un chouïa, disons que trois, allez, quatre, allez cinq tueurs se détachent. On ne parle évidemment ni de Tracy McGrady ni de Nando De Colo hein, mais plutôt de quelques noms cachés dans cette liste, ouais on vous aide : David Robinson, Bruce Bowen, Matt Bonner, Tony Parker, Kawhi Leonard, Boris Diaw, Tiago Splitter, Manu Ginobili, Sean Elliott. En espérant vous avoir laissé un peu dans le flou mais tout de même, quelques noms offrent un tilt non ? On vous laisse donc découvrir cette petite heure de débat en santiags, histoire de faire un peu de lumière sur les meilleurs copains all-time de TD et, un peu aussi, de se replonger dans le Spurs Basketball des vingt dernières année.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 4, action, moteur, ça tourne.