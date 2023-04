Grosse satisfaction hier au Madison Square Garden. Les Knicks ont officiellement validé leur billet pour les Playoffs en disposant des Wizards 118-109. Une juste récompense pour Tom Thibodeau et ses hommes qui attendent désormais les Cavs au premier tour, c’est une quasi certitude.

Job done pour les Knicks.

Les joueurs de la Grosse Pomme seront au rendez-vous des Playoffs après les avoir manqués la saison dernière. Leur succès hier soir 118-109 face au Wizards permet ainsi à la troupe de Thibodeau de définitivement s’assurer une place dans les six premières équipes de l’Est et, sauf retournement de situation, les Knicks devraient finir à la cinquième place de l’Est, ce qui nous offrirait un très alléchant et original Cavs – Knicks au premier tour.

Jalen Brunson – à l’image de son excellente saison (24 points de moyenne en 69 matchs joués) – a de nouveau porté sa franchise avec 27 points et 8 passes décisives hier soir face à D.C. Le point guard des Knicks aura été un grand artisan de l’exercice 2022-23 réussi de NYC. Aux côtés de Julius Randle qui a retrouvé son niveau All-Star, et bien encadré par des lieutenants comme R.J Barrett ou Manu Quickley, Brunson s’est éclaté dans un effectif de vrais costauds. Géré d’une main de maître (voire de fer pour certains…) par Tom Thibodeau, la franchise n’aura finalement connu que très peu de trous d’air cette saison.

Il reste néanmoins quelques problématiques à régler avant le début des Playoffs pour les Knicks. Julius Randle notamment, est au stand après une blessure à la cheville. JR a d’ores et déjà démarré son contre-la-montre pour être présent au premier tour et, hier, c’est… Josh Hart, joueur ô combien important dans la rotation new-yorkaise, qui s’est lui aussi fait la cheville, et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a bien tourné… Les Knicks devraient rapidement communiquer sur une durée d’indisponibilité, de quoi nourrir l’espoir de voir… Evan Fournier avoir quelques minutes en cette fin de saison et pourquoi pas en Playoffs ? En tout cas le Français a foulé le parquet pendant 6 minutes hier soir, c’est toujours ça de pris.

Les Knicks en Playoffs c’est fait, et pour tout amateur de basket et de bonne humeur ce ne peut être qu’une bonne nouvelle. Le Madison Square Garden est prêt à exploser de nouveau !

Source vidéo : Basketball Highlights/ Youtube