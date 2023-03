La grosse tuile pour les Knicks. Blessé à la cheville avant-hier face au Heat, Julius Randle sera donc absent au moins deux semaines. Dans deux semaines les Playoffs commencent pour New York, il va donc falloir… serrer les dents.

Le timing est assez désastreux mais que voulez-vous, life is life comme le disait Gad Elmaleh dans un très mauvais sketch.

En très grande forme cette saison avec 25 points, 10 rebonds, 4 passes de moyenne et… zéro match raté jusqu’à aujourd’hui, le All-Star Julius Randle va donc manquer la fin de la saison régulière et espérer désormais être rétabli pour le début des Playoffs, prévu le samedi 15 avril. Deux semaines pour récupérer et ça tombe “bien” puisque deux semaines est également le laps de temps annoncé pour pouvoir réévaluer la cheville du J.

Julius Randle sera réévalué dans deux semaines suite à sa blessure à la cheville… sale timing pour les Knicks. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



Au 31 mars les Knicks sont cinquièmes et ont toutes les chances d’y rester. 2,5 victoires d’avance sur les Nets sixièmes et 4 de retard sur les Cavs cinquièmes, des Cavs que New York… a toutes les chances de rencontrer au premier tour. Spoiler, jouer Evan Mobley, Jarrett Allen et globalement l’une des trois meilleures défenses de toute la NBA sans votre meilleur scoreur c’est compliqué, ce qui rend donc le processus de guérison encore plus important, plus critique pour NYC.

Les Knicks affronteront les… Cavs ce soir, tiens tiens, puis les Pelicans, les Wizards et les Pacers à deux reprises avant la fin de la régulière le 9 avril. Calendrier plutôt tranquille qui devrait permettre aux hommes de Tom Thibodeau de garder leur place au chaud, mais désormais les regards sont donc tournés vers JVLIVS et le staff médical new-yorkais…