Après une nouvelle nuit bien chargée, la pré-saison NBA poursuit son cours avec cinq nouvelles rencontres à se mettre sous la dent ce soir. Les Cavaliers de Donovan Mitchell font leur rentrée à l’inverse d’un Luka Doncic laissé au repos. Pour les Lakers et les Suns, il s’agira (déjà) de se rassurer.

# le programme du jour

1h : Sixers – Cavaliers

1h : Hornets – Pacers

1h30 : Celtics – Raptors

2h : Thunder – Mavs

4h : Lakers – Suns

C’est l’heure de la rentrée pour la version 2022-23 des Cavs ! Au programme, un déplacement du côté de Philadelphie pour les protégés de J.B. Bickerstaff. L’occasion sans doute de voir les premiers pas de Donovan Mitchell sous sa nouvelle tunique. Marla Ridenour du Akron Beacon Journal a confirmé que la mère de l’arrière serait même dans les tribunes pour voir son fiston débuter avec les Cavs. Côté Sixers, Joel Embiid et James Harden étaient au repos ce lundi pour l’ouverture de la pré-saison de Philly et on espère les voir en tenue ce soir. Leur présence n’a pas encore été confirmée au moment d’écrire ces lignes, tout comme celle de P.J. Tucker. S’ils venaient à être absents, Tyrese Maxey pourrait encore jouer au leader pour les hommes de la cité de l’amour fraternel.

Pour le reste de la nuit, pas mal de choses intéressantes à suivre comme par exemple un duel LaMelo Ball-Tyrese Haliburton dès 1h du matin. Autant dire qu’il va y avoir des caviars bien stylés des deux côtés. Impressionnants pour leur reprise, les Celtics vont tâcher de confirmer contre une équipe de Toronto qu’ils pourraient croiser dans les hauteurs de l’Est cette saison. Le Thunder – Mavs perd un peu de sa saveur vu les absences de Shai Gilgeous-Alexander, toujours pas remis de sa blessure, et Luka Doncic, qui devrait être laissé au repos par Jason Kidd si on en croit Nick Crain de Sports Illustrated.

Enfin, pour ceux qui aiment se coucher tard (ou tôt selon comment vous le voyez), un petit derby de la Division Pacifique avec les Lakers qui « reçoivent » les Suns à Las Vegas. Les premiers en ont pris 30 à la maison contre les Kings, les seconds ont paumé de 10 points contre une équipe australienne. Bref, il va falloir rassurer la fanbase car c’est clairement pas un visage rassurant à moins de quinze jours du début de la régulière. Si on en croit Arizona Central, Monty Williams devrait augmenter le temps de jeu de ses titulaires avec éventuellement un nombre de minutes normal lundi soir contre Denver. Aucun membre du Big 3 dans l’injury report pour L.A., on croise les doigts pour que ça continue dans cette pré-saison.