C’était le petit évènement de la nuit, si on laisse de côté les nouvelles lunettes de Jalen Smith, Draymond Green qui veut noyer Jordan Poole ou la défense de Maçon Plumlee avec les Hornets. Messieurs dames ne cherchez plus votre cavalier pour la nuit et choisissez plutôt quelques highlights de Donovan Mitchell, présent cette nuit pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Les stats de la première du duo Garmitch c’est juste ici

Maman Mitchell était en tribune pour l’occasion, on ne sait pas si elle s’appelle Michèle mais en tout cas le Wells Fargo Center était chanceux cette nuit car s’il était chargé d’accueillir les grands débuts de Donovan Mitchell avec les Cavs, il appréciait aussi le premier match de la (pré) saison de ces messieurs James Harden et Joel Embiid. Joel Embiid d’ailleurs interrogé juste avant la rencontre et, attention, ça risque de vous plaire :

« Je pense vraiment pouvoir m’intégrer à ce groupe pour 2023. A vrai dire j’ai pu hésiter, oui, mais quand j’ai vu l’intensité proposée par Terry Tarpey et la palette offensive de Guerschon Yabusele ça ne faisait plus de doute : je serai avec l’Équipe de France à la Coupe du Monde »

Tout ceci est évidemment faux car il est actuellement 2h52 et on s’emmerde, on s’emmerde car les starters des Cavs et des Sixers n’ont joué que la première mi-temps et que ça nous a obligé à switcher sur des isos de Reggie Bullock sur l’autre chaine. Mais pour en revenir à nos moutons de Pennsylvanie, voici ce qu’il faut retenir de ce match :

Une entame lors de laquelle on se demande en quelle année nous sommes, en voyant Kevin Love envoyer un 3/6 du parking en moins de quatre minutes, pour répondre aux skills mid-range de Tobias Harris. A deux doigts de nous faire croire qu’Udonis Haslem joue encore au basket. Autour ? James Harden pionce comme un paresseux, Tyrese Maxey est au four, au moulin et à la mairie de Philadelphie, et… Donovan Mitchell ne met pas longtemps à chauffer. Dans le sillage de Keke Amour il plante son premier shoot de loin, puis un deuxième, et s’applique également à servir les copains, partageant la mène avec Darius Garland et semblant déjà profiter d’une alchimie intéressante avant de se fendre la poire avec son nouveau bestie sur le banc pendant toute la deuxième mi-temps.

Donovan Mitchell nails the 3 for his first ever @cavs bucket!#NBAPreseason is live on NBA TV. Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rtPKXguol7 pic.twitter.com/avPsAPszOz — NBA (@NBA) October 5, 2022

Une première période qui mettra également en lumière le fait que si vous laissez votre vie entre les mains de Jarrett Allen en attaque vous… avez de grandes chances de mourir, mais aussi une bonne nouvelle pour les fans des Cavs : la dynamite n’a pas quitté les chaussettes de Donovan Mitchell. Ça monte au putback et ça remonte au cercle sans même redescendre au sol, le minot est déter et ça se voit. Spida terminera son match avec 16 points à 6/9 au tir dont 3/4 du parking, 5 passes dont deux assez lumineuses pour le pirate Caris LeVert, titularisé au poste 3, et ce matin la promesse d’une belle doublette d’arrières est bien là, même si très franchement on avait du mal à en douter.

Donovan Mitchell fights for the rebound AND gets the and-one bucket to fall. Hustle. 💪 (live on NBA TV) pic.twitter.com/zUyoSUXc1i — NBA (@NBA) October 5, 2022

Ce qu’il faut également retenir de cette soirée en Pennsylvanie ? Que Raul Neto ne fait probablement pas ses courses à Netto, que même chez l’épicier Montrezl Harrell doit hurler en permanence et célébrer chaque promotion, que Shake Milton et De’Anthony Melton jouent au même poste mais n’ont pas tout à fait le même nom, et que les cheveux de Robin Lopez sont vraiment très très longs. Ah oui, et que les Sixers ont gagné 113-112, au cas où ça vous intéresserait.

Pour la suite ? Un rematch lundi soir entre Cavs et Sixers, cette fois-ci à Cleveland et cette fois-ci en présence, peut-être, du néo-sophomore Evan Mobley, histoire de faire monter encore un peu plus la sauce. Donovan Mitchell, lui, a réussi ses débuts, et cette jeune et belle équipe des Cavs nous met clairement l’eau à la bouche.