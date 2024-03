Grosse victoire, gros message envoyé par les Wolves cette nuit ! Face aux Nuggets toujours privés de Jamal Murray, ils ont repris la première place de l’Ouest avec autorité. Anthony Edwards (25 points) et Mike Conley (23 points) ont fait le boulot sur la ligne extérieure, tandis que Rudy Gobert a brillé dans la peinture (21 points, 11 rebonds à 7/8 au tir). À vrai dire, il n’y a pas eu de match au-delà le premier quart-temps.

Mettre une rouste aux champions en titre, en étouffant défensivement un double MVP avec des trappes le temps de créer un écart confortable au score. Les Wolves ont frappé un grand coup cette nuit en dominant Denver. Comme lors du match face aux Suns, les Nuggets ont payé cher l’absence de Jamal Murray offensivement. L’impact du banc de Michael Malone a été limité, et si c’est le cas aussi pour Minnesota (dans une moindre mesure) les titulaires ont eux assuré.

BUSINESS: HANDLED

Ant – 25 PTS / 5 REB / 5 AST / 3 STL

Mike – 23 PTS / 8 AST

Rudy – 21 PTS / 11 REB / 3 BLK

Slim – 17 PTS pic.twitter.com/30Kx9LzeOl

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 30, 2024

Nikola Jokic a mis trop de temps à rentrer dans son match, manquant 11 de ses 19 premiers tirs. Un démarrage très diesel très pompe à essence qui pénalise énormément son équipe, puisque derrière ses 32 points, aucun joueur n’atteint la barre des quinze unités, quand Minny compte 4 joueurs à 17 points ou plus au buzzer final. Chris Finch a été très intelligent tactiquement et les défenses à deux sur le Joker l’ont empêché de prendre le jeu à son compte. Le réveil du double MVP arrive ainsi trop tard, les Wolves sont devant d’une quinzaine de points et n’ont “plus” qu’à gérer le rythme de la partie pour s’imposer.

Malone a tenté d’envoyer ses remplaçants apporter du sang frais, mais comme contre les Suns, ces derniers n’ont pas eu de grand impact sur la partie. C’est un point d’inquiétude à Denver, car à quelques semaines des Playoffs, et face à des équipes très solides défensivement, ne pas pouvoir compter sur une second unit efficace est bien préjudiciable. Au classement, l’opération des Wolves est parfaite, car ils éjectent leurs adversaires du soir de la première place de l’Ouest, et la victoire du Thunder contre Phoenix fait même passer les Nuggs à la troisième place. Il convient désormais de conserver son dû !

Pour Denver, cette deuxième défaite à domicile en autant de matchs ne doit pas affecter le moral des troupes. Malone a confié avant le match que Murray serait absent dimanche face aux Cavaliers, et devrait revenir pour le début des Playoffs. D’ici là, il ne faut plus se tromper !