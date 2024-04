Y’a-t-il un joueur plus chaud en NBA que Jalen Brunson en ce moment ? Pas sûr. Le meneur des Knicks a lâché une nouvelle masterclass cette nuit, cette fois-ci sur le parquet des Bulls.

Jalen Brunson avait bouclé le mois de mars avec une perf’ à 61 points sur les terres de Victor Wembanyama. Depuis, il est toujours aussi chaud. Dernière victime en date ? Les Chicago Bulls, qui ont pris très très cher cette nuit.

45 points, 8 passes, 13/24 au tir dont 7/12 à 3-points et 12/12 aux lancers-francs pour Mister Brunson. Juste. Trop. Fort.

Jalen Brunson was ON FIRE in the Knicks' win over the Bulls 🔥🗽

🔥 45 PTS

🔥 8 AST

🔥 7 3PM

🔥 13-24 FGM

NYK moves to the 3rd seed in the East 📈 pic.twitter.com/OHKA1pN5cc

— NBA (@NBA) April 10, 2024

Alors que Julius Randle ne reviendra pas sur les parquets cette année, Jalen Brunson enchaîne les dingueries pour porter les Knicks sur le podium de l’Est.

Cette nuit à Chicago, le meneur de Gotham City a enchaîné un deuxième match à minimum 40 pions, et une quatrième rencontre avec au moins 35 points au compteur. Brûlant le garçon ! Il a même reçu quelques chants de “MVP !” au moment de rejoindre les vestiaires du United Center.

Jalen Brunson over his last 4 games:

45 PTS – 3 REB – 8 AST

43 PTS – 6 REB – 8 AST

35 PTS – 6 REB – 11 AST

35 PTS – 2 REB – 11 AST

Who could guard this man? 😳 pic.twitter.com/LNmQ6vBtxK

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 10, 2024

Avec encore trois matchs à jouer en cette saison régulière 2023-24 (contre Boston, Brooklyn et Chicago), Jalen Brunson et les Knicks tenteront de conserver leur place dans le Top 3 de l’Est, histoire d’éviter les Celtics dans un potentiel second tour de Playoffs. Avec un JB à ce niveau, tous les rêves semblent permis.

Jalen Brunson dans l’histoire des Knicks

Plusieurs séries de deux matchs consécutifs à 40 points dans une saison (2)

Jalen Brunson has now recorded consecutive games with 40+ points for the second time this season. He is the third Knick to record multiple streaks with consecutive 40-point games in a season, joining Bernard King (1984-85) and Patrick Ewing (1989-90).

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) April 10, 2024

Troisième plus gros total de matchs à 40 points en une saison

Most 40+ point games in a Knicks season:

13: Bernard King 1984-85

11: Patrick Ewing 1989-90

10: Jalen Brunson 2023-24 pic.twitter.com/7mBsJP8Wu8

— New York Basketball (@NBA_NewYork) April 10, 2024