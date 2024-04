Domantas Sabonis est entré dans l’histoire de la NBA en réalisant la septième plus longue série de double-doubles consécutifs avec 61, et la plus longue depuis la fusion ABA-NBA en 1976. Signe d’une saison énorme du Lituanien en matière de régularité. Cette streak a pris fin cette nuit face au Oklahoma City Thunder d’un Chet Holmgren dérangeant.

Cette saison en NBA, on pouvait observer quelques constantes : les victoires des Boston Celtics, les performances ahurissantes de Luka Doncic, les déclarations catastrophiques de Gilbert Arenas ou encore les double-doubles de Domantas Sabonis. Cette nuit, toutes nos certitudes ont été jetées à la poubelle comme si, à l’approche des Playoffs, nous devions nous défaire de nos habitudes et nous préparer à l’inattendu. Car cette nuit, le pivot lituanien des Kings n’a pas réussi de double-double.

Domantas Sabonis’ streak of consecutive double-doubles ENDED at 6⃣1⃣ games❌ pic.twitter.com/M9Ank39EuL

— BasketNews (@BasketNews_com) April 10, 2024

Après 61 consécutifs, la septième plus longue série de l’histoire en NBA, le fils d’Arvydas n’a réussi “que” 8 points, 13 rebonds et 5 passes décisives face au Oklahoma City Thunder. À un panier près l’histoire s’arrête et la perspective de battre le record de Wilt Chamberlain (227 double-doubles consécutifs) redevient impensable.

La dernière fois que le Lituanien n’avait pas réussi à atteindre les deux unités dans deux colonnes de sa ligne statistique, c’était le 29 novembre dernier face aux Clippers. Une époque où Joel Embiid menait la Course au MVP, où Chet Holmgren était dans celle au Rookie de l’Année et où Sabonis ne comptait que trois sélections au All-Star Game… Comment ça il n’en a toujours que trois ?

La fin de sa série n’enlève rien à sa saison extraordinaire. ‘Domas’ est la raison pour laquelle les Sacramento Kings peuvent encore croire aux Playoffs et il serait surprenant de ne pas le voir dans une All-NBA Team à la fin de l’exercice. Il tourne à plus de 19 points, 13 rebonds et 8 passes de moyenne et est le joueur qui a réalisé le plus de double-doubles et de triple-doubles en 2023-24.

61 CONSECUTIVE double-doubles for Domas 😤

Sabonis now solely holds the seventh-longest double-double streak in NBA history, surpassing Elvin Hayes who had a 60-game streak from Oct. 30, 1968 to Feb. 22, 1969. pic.twitter.com/gd0UHf3CZD

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 8, 2024

Un grain de sable a pris place hier soir dans la machine lituanienne si bien huilée depuis fin novembre. Un match qui a des airs de coup dans l’eau, mais pour l’accepter ce n’est pas la mer à boire. Son vrai objectif, sa mission des 10 prochains jours, est de qualifier les Kings pour leurs deuxièmes Playoffs consécutifs et c’est bien cette série qu’il faut entretenir.