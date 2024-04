Revenu sur les parquets il y a seulement une semaine après deux mois d’absence, Joel Embiid refait déjà des dingueries. Le MVP en titre a martyrisé les pauvres Pistons cette nuit.

Certains diront que c’était Detroit en face, nous on dira que Joel Embiid est un mutant.

Pour seulement son quatrième match depuis son retour de blessure, Jojo a explosé les Pistons d’Evan Fournier avec 37 points, 11 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 2 contres en 36 minutes, à 12/22 au tir (4/9 de loin, 9/10 aux lancers-francs). Une perf’ qui rappelle que le mec était favori pour remporter un nouveau titre de MVP avant sa blessure au genou fin janvier. Et une perf’ qui a surtout permis aux Sixers – privés de Tyrese Maxey – de gagner un sixième match consécutif (quatre avec Embiid) pour continuer à croire au Top 6.

Joel Embiid stuffed the stat sheet to give the Sixers their 6th straight win!

37 PTS | 11 REB | 8 AST | 4 3PM

PHI is 1 GB IND for the 6th seed in the East 📈 pic.twitter.com/LN3QRb37VQ

— NBA (@NBA) April 10, 2024

Depuis son retour sur les parquets, Joel Embiid a logiquement montré quelques signes de rouille et de fatigue, comme en témoignent son nombre de pertes de balle (20 en quatre matchs, 5 cette nuit). On a aussi eu droit à une petite frayeur cette nuit quand Joel a donné l’impression de se blesser à nouveau au genou. Mais plus de peur que de mal.

Clairement, le monstre de Philly monte en puissance en cette fin de saison régulière. Le voir évoluer à un tel niveau, seulement une semaine après avoir repris, c’est assez flippant faut dire. Et ça peut clairement rebattre les cartes à l’Est.

Joel Embiid drives and sinks the CIRCUS shot while falling 🤯

DET-PHI | Live on the NBA App

📲 https://t.co/0xtai2OyvF pic.twitter.com/ekvfBxagOn

— NBA (@NBA) April 10, 2024