Lors de cette Draft 2023, tout le monde s’attendait à voir Scoot Henderson atterrir à Charlotte, mais il n’en fut rien. Les Hornets ont surpris tout leur monde en sélectionnant Brandon Miller avec leur deuxième choix, un vrai pari compte tenu de ce qui était projeté. Alors, choix payant ou gros bust ?

Brandon Miller était plutôt attendu du côté de Portland, et Scoot Henderson a longtemps été pressenti comme étant le deuxième choix incontestable de cette cuvée derrière notre Wemby national. Toutefois, les Frelons ont déjà LaMelo Ball au poste de meneur de jeu, et Terry Rozier peut également occuper cette position. L’arrivée de Henderson aurait certes créé un embouteillage, mais le meilleur joueur disponible serait arrivé à Charlotte. Tandis que Miller est peut-être moins talentueux à vue d’oeil (et plus compliqué à gérer), mais ce profil de canardeur à utiliser aux côtés de LaMelo Ball, véritable chef d’orchestre, fait sens. C’est cette deuxième option qui a été retenue, au grand désarroi de certains fans des Hornets, qui pour certains, ont sifflé au moment de la sélection de l’ancien d’Alabama. Pour autant, le numéro 24 est loin d’être un mauvais choix sur le papier.

En NCAA, Brandon Miller, c’est tout de même 18,8 points à 43,1% aux tirs dont 38,1% de loin, 8,2 rebonds et 2,1 passes décisives par match, des statistiques ronflantes malgré une baisse de régime en fin de saison… qui peut s’expliquer (nous en reparlerons plus bas). Mais surtout, c’est un profil qui reste très recherché dans la NBA actuelle. Un joueur de 2m06 qui canarde de loin, ça ne vous fait penser à personne ? BM aura énormément de munitions dès sa première saison, surtout avec les caviars de LaMelo Ball et l’attaque en chantier, voire délabrée des Frelons. Miller est très loin d’être un imposteur, même au rang de deuxième choix de la Draft, et peut assurément faire une carrière de All-Star en Caroline du Nord. Sa complémentarité avec le daron de LaVar pourrait bien faire des ravages dans les années à venir, tout en lui laissant le temps de se renforcer physiquement et de peaufiner sa création, pour lui et les autres. Il ne devrait même pas trop tarder à envoyer sa vingtaine de points de moyenne dans la grande ligue. Mais le talent est très loin d’être le plus gros poste d’inquiétudes concernant Brandon Miller lorsque l’on évoque sa sélection avec le second choix.

En effet, l’ancien d’Alabama est embourbé dans une sombre affaire extra-sportive depuis plusieurs mois. Les faits ? Il a fourni à Darius Miles, son coéquipier à la fac, une arme pour assassiner une jeune femme de 23 ans. Une enquête a été ouverte pour connaître ou non la culpabilité du joueur dans cette affaire et Brandon Miller a vu sa fin de saison très perturbée, au point d’être désormais suivi au quotidien par un garde du corps armé à cause des menaces qu’il a reçues. On comprend tout de suite mieux sa baisse de régime en fin de saison, et son tournoi NCAA calamiteux à 19% au tir, ce qui remet également en question le mental du bonhomme. C’en est même à se demander si le rookie des Hornets ne joue pas avec le feu, car quelques semaines après que cette affaire ait éclaté au grand jour, il n’a rien trouvé de mieux que de… mimer une fouille au corps. Volonté de prouver son innocence ou geste de mauvais goût et provocateur ? Nous n’aurons jamais le fin mot de l’histoire, mais dans un contexte où Ja Morant a été suspendu 25 matchs pour avoir exhibé une arme à deux reprises sur Instagram, il aurait peut-être été judicieux de faire profil bas et de se concentrer sur le jeu uniquement.

L’arrivée de Brandon Miller chez les Hornets ramène en tout cas à l’ancienne franchise de Michael Jordan un nouveau joueur avec des ennuis extra-sportifs. On aurait souhaité un environnement impeccable au joueur pour qu’il puisse se développer sans ennuis et prouver au monde de la balle orange de quel bois il est fait. Mais pour l’heure, sachez que les Frelons peuvent envoyer un 5 majeur composé de Miller donc, mais aussi LaMelo Ball qui brûle des feux rouges à bord de son Lamborghini Urus, James Bouknight qui a déjà conduit plusieurs fois en état d’ébriété et/ou avec des armes à feu, Miles Bridges, récemment prolongé malgré les accusations de violences conjugales qui planent au-dessus de sa tête, ou encore Kai Jones, qui apparaît torché en live Instagram ou qui critique certains coéquipiers sur ce même réseau. La colocation peut s’annoncer folklorique en Caroline du Nord, et le potentiel 5 majeur peut beaucoup faire parler de lui, mais pas pour des raisons basket… Espérons que Steve Clifford sache recadrer tout ce beau monde et distribuer les torgnoles au besoin.

Brandon Miller est face à une tâche qui s’annonce difficile, mais pas impossible pour un joueur de sa trempe. S’il retombe dans ses travers extra-sportifs pendant que Scoot Henderson cartonne, sa légitimité va forcément être remise en cause. En revanche, s’il gagne en maturité et que les performances sportives suivent, alors il va marquer pas mal de points, dans tous les sens du terme, et s’assurer une très belle carrière en NBA. En se concentrant sur le basket, Miller ne va pas tarder à envoyer sa vingtaine de points et peut former un sacré tandem avec le dénommé LaMelo LaFrance Ball. Son style de jeu correspond parfaitement à la NBA actuelle et colle parfaitement aux besoins des Hornets, qui vont tout de même devoir faire le ménage un jour chez leurs cas sociaux. Du potentiel, il en a plein les phalanges, à lui de l’utiliser à bon escient et ne plus se détourner du droit chemin, et il fera partie de ceux à qui l’avenir appartient.