Jrue Holiday également sur les tablettes des… Warriors ?

Envoyé aux Blazers dans le cadre de l’arrivée de Damian Lillard aux Bucks, Jrue Holiday est aujourd’hui le joueur le plus convoité sur le marché des transferts. En effet, Portland ne souhaite pas conserver le meneur vétéran, et de nombreux contenders veulent ainsi acquérir les services du All-Star. Dont potentiellement les Warriors.

Celtics, Clippers, Heat, Sixers, Bulls, Lakers… les équipes NBA liées de près ou de loin à Jrue Holiday ces dernières heures sont nombreuses. Pas étonnant pour un meneur d’expérience qui a joué un rôle majeur dans le titre des Bucks en 2021, qui est souvent considéré comme le meilleur défenseur de la Ligue à son poste, ainsi que l’un des meilleurs coéquipiers en NBA. Et dans cette longue liste de candidats potentiels, il ne faut pas exclure les Golden State Warriors, toujours là pour renifler les bons coups.

D’après Brian Windhorst d’ESPN, la franchise de Stephen Curry pourrait en effet se mêler à la course. Même son de cloche chez Chris Mannix de Sports Illustrated. Les deux insiders soulignent la contrepartie intéressante que pourraient offrir les Warriors aux Blazers, à savoir :

un ou plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme Jonathan Kuminga et Moses Moody ;

du capital draft ;

le contrat de Chris Paul* pour faire fonctionner le deal d’un point de vue financier.

*salaire de 31 millions de dollars pour CP3 en 2023-24 (non garanti en 2024-25), salaire de 35 millions pour Jrue (player option à 37 millions en 2024-25)

Si vous êtes Joe Cronin (manager des Blazers) et qu’une telle offre arrive sur la table, forcément elle retient votre attention. Car elle contient tous les éléments que peut rechercher une franchise en reconstruction comme Portland.

Brian Windhorst links Jrue Holiday to the Golden State Warriors

“Even the Golden State Warriors, who have interesting young players on their roster, plus a few far-out draft picks and swaps when Stephen Curry might be retired, could join the race. Provided they'd be willing to… pic.twitter.com/x1fMQiwjGO

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 28, 2023

La vraie question, c’est surtout de savoir si les Warriors sont prêts à refourguer un joueur du statut de Chris Paul quelques mois seulement après l’avoir obtenu dans un transfert contre Jordan Poole.

Aujourd’hui, il ne fait guère de doute que Jrue est un meilleur joueur que CP3. Sans manquer de respect au Point God, il est désormais loin de son prime, avec de vraies limites défensives et un impact plus limité en attaque qu’il y a encore quelques années. Quant à Holiday, il reste une référence en défense qui sort d’une saison à quasiment 20 points de moyenne avec 5 rebonds et 7 passes. À 33 ans, il lui reste encore deux-trois bonnes années où il peut vraiment contribuer dans une équipe qui joue le titre NBA.

Alors pourquoi hésiter chez les Warriors ?

Jrue Holiday is 5 years younger than Chris Paul. The best 2-way PG in the NBA. A model teammate. He'd be great for the Warriors.

But swapping CP3 for Jrue now would chip at the franchise integrity so carefully built by Joe Lacob & Co. https://t.co/C5V1WyEMj1

— Monte Poole (@MontePooleNBCS) September 28, 2023

Comme l’indique Monte Poole de NBC Sports, cela fait des semaines que la franchise de Golden State salue le leadership de Chris Paul, et de vraies relations ont commencé à se former avec ses nouveaux coéquipiers et coachs. En matière d’image, s’en débarrasser à la première occasion venue (une belle occasion, faut l’avouer) pourrait donc bien faire désordre.

“C’est le risque. C’est ce que les Warriors doivent peser. Il y a un potentiel inconvénient à se débarrasser de CP3 aussi rapidement, même si ça signifie obtenir un joueur plus jeune qui vous donnerait un avantage clair – et probablement plus adapté à la culture de la franchise. Après tout ce que la franchise a fait pour construire sa crédibilité à travers la Ligue et au-delà […], la dernière chose que souhaitent les Warriors est de former des doutes sur leur intégrité.” – Monte Poole

Le fait qu’on parle de Chris Paul – l’un des meilleurs meneurs de l’histoire et ancien président de l’association des joueurs – augmente forcément les enjeux autour d’un tel transfert. Si c’était D’Angelo Russell, que Golden State a refourgué aux Wolves sept mois après son transfert aux Dubs à l’été 2019 (dans le sign & trade de Kevin Durant), l’équation serait différente.

Ce que veulent absolument les Warriors aujourd’hui, c’est maximiser les dernières années du trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green. Mais ce qu’ils veulent éviter, c’est que ça se fasse au détriment de la réputation de la franchise, réputation qui a permis à cette dernière de recruter de nombreux joueurs afin de l’aider à accomplir ses plus grands objectifs.

Alors, les Warriors prendront-ils le risque ?

Sources texte : ESPN / Sports Illustrated / NBC Sports Warriors