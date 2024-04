Kai Jones va signer aux Clippers pour plusieurs saisons

Alors que les Clippers commencent déjà à se préparer pour leur grosse série de Playoffs face aux Dallas Mavericks, une recrue vient s’ajouter au roster de l’équipe de Los Angeles : Kai Jones. L’ancien des Hornets va prendre la place de Josh Primo, coupé par les Clips.

Après la fin de son aventure controversée aux Hornets, Kai Jones avait refait surface ces dernières semaines à travers son passage aux Philadelphia 76ers. Un passage rapide où il aura essentiellement porté les couleurs de l’équipe de G League affiliée à Philly, avec en prime un bobo à l’ischio. Cela fait donc depuis… avril 2023 que Kai n’a pas joué le moindre match NBA. Mais ça pourrait bientôt changer.

The Clippers are expected to waive Josh Primo to create roster space for Jones, sources tell me and @LawMurrayTheNU. https://t.co/dENVL6Xmj9

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2024

Sur le point de rejoindre les Clippers pour plusieurs saisons (probablement non garanties), Kai Jones va avoir l’opportunité de montrer qu’il a mûri, et qu’il est capable de contribuer dans une équipe NBA. Il a du talent, il a des grosses qualités athlétiques, mais aura-t-il suffisamment la tête sur les épaules ? À lui de le prouver.

Théoriquement, Kai Jones sera éligible pour participer aux Playoffs avec les Clippers. Reste à voir s’il recevra quelques minutes dans une série face à des Mavericks composés notamment de Daniel Gafford et Dereck Lively II (s’il revient de blessure) à l’intérieur.

Source texte : The Athletic

