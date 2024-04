Tanking et Draft 2024, les enjeux de la dernière soirée de NBA

Ce soir la saison NBA se termine, et ce sont quinze matchs qui sont programmés entre 19h et 0h. Certaines franchises joueront leur place en Playoffs, mais quelques unes ont bien d’autres chats à fouetter, comme par exemple s’assurer d’avoir le plus de chances possibles de choper un bon pick de Draft. Et pour cela il faudra faire un dernier effort, c’est à dire que ce soir encore, il faudra perdre.

Tanking : concept incroyable, qui consiste à être le plus mauvais possible afin d’avoir le plus mauvais bilan du monde en fin de saison. De ce fait, les chances deviennent plus nombreuses d’acquérir un joueur solide lors de la Draft approchant, puisque la Lottery “récompense” les plus mauvais bilans collectifs.

Le programme de la soirée :

19h :

Celtics – Wizards

Cavaliers – Hornets

Pacers – Hawks

Heat – Raptors

Knicks – Bulls

Magic – Bucks

Sixers – Nets

21h30 :

Grizzlies – Nuggets

Wolves – Suns

Pelicans – Lakers

Thunder – Mavericks

Spurs – Pistons

Warriors – Jazz

Clippers – Rockets

Kings – Blazers

Le classement à l’envers :

Les enjeux principaux en fin de classement :

Peu de choses devraient bouger à l’issue de cette dernière soirée mais “on a vu alors vous verrez”. Première info ? Quoiqu’il se passe ce soir et même si Jared Rhoden ou Chimezie Metu en collent 40 à San Antonio (match que l’on qualifiera d’immanquablement manquable), les Pistons termineront la saison derniers de NBA et partageront avec les Wizards les fameux 14% de chance de first pick. Pour savoir quelle équipe attrapera la troisième place très convoitée de ce classement “Tarte Tatin” ? Avantage Hornets, qui ne devraient fort logiquement pas l’emporter à Cleveland, qui joue sa place dans le Top 4 et qui ne joue donc pas le même sport. Les Spurs (face à Detroit) et les Blazers (à Sacramento) sont en embuscade mais se partageront plutôt – sans doute – les seeds 4 et 5 de ce Tankathon 2024. Le Jazz tentera pour sa part de ne surtout pas s’imposer face aux Warriors, mais globalement ce classement semble quasiment figé et on a presque envie de remercier, dès aujourd’hui, tous les participants à cette magnifique course à la nullité, remportée donc cette année, et comme souvent ces derniers temps, par la féérique équipe des Detroit Pistons.

Allez, faites chauffer les tanks une dernière fois, et on espère (pour eux) ne pas retrouver tout ce petit monde sur cette même piste en avril prochain. Faut avancer maintenant !