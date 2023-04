À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Hornets – Raptors : 100-120 (stats)

: 100-120 (stats) Pistons – Heat : 105-118 (stats)

: 105-118 (stats) Magic – Cavaliers : 113-117 (stats)

: 113-117 (stats) Wizards – Bucks : 128-140 (stats)

: 128-140 (stats) Nets – Wolves : 102-107 (stats)

: 102-107 (stats) Sixers – Celtics : 103-101 (stats)

– Celtics : 103-101 (stats) Bulls – Hawks : 105-123 (stats)

: 105-123 (stats) Rockets – Nuggets : 124-103 (stats)

– Nuggets : 124-103 (stats) Grizzlies – Blazers : 119-109 (stats)

– Blazers : 119-109 (stats) Pelicans – Kings : 103-121 (stats)

: 103-121 (stats) Jazz – Lakers : 133-135 (stats)

: 133-135 (stats) Warriors – Thunder : 136-125 (stats)

– Thunder : 136-125 (stats) Suns – Spurs : 115-94 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Pistons, Spurs, Hornets, Wizards : ça perd de tous les côtés en bas du classement et, si les jeux sont fait pour les pires bilans, il sera intéressant de voir qui récupère le cinquième pire bilan avec une grosse lutte à quatre équipes. 10% de chance d’avoir Wemby, ça se mérite.

Mauvaise opération du jour – Rockets : on les met là pour la forme même si ça ne changera rien au final. Houston est assuré d’une place dans le Top 3 ou plutôt le Worst 3. Une victoire face à la meilleure équipe de l’Ouest, ça ne peut que mettre du baume au cœur des jeunes fusées.

Programme de la nuit prochaine

1h : Pacers – Knicks

1h : Pistons – Nets

1h30 : Hawks – Wizards

1h30 : Bucks – Bulls

1h30 : Celtics – Raptors

2h : Pelicans – Grizzlies

2h30 : Mavericks – Kings

4h : Clippers – Lakers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

