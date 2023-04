Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Raptors : 100-120 (stats)

: 100-120 (stats) Pistons – Heat : 105-118 (stats)

: 105-118 (stats) Magic – Cavaliers : 113-117 (stats)

: 113-117 (stats) Wizards – Bucks : 128-140 (stats)

: 128-140 (stats) Nets – Wolves : 102-107 (stats)

: 102-107 (stats) Sixers – Celtics : 103-101 (stats)

– Celtics : 103-101 (stats) Bulls – Hawks : 105-123 (stats)

: 105-123 (stats) Rockets – Nuggets : 124-103 (stats)

– Nuggets : 124-103 (stats) Grizzlies – Blazers : 119-109 (stats)

– Blazers : 119-109 (stats) Pelicans – Kings : 103-121 (stats)

: 103-121 (stats) Jazz – Lakers : 133-135 (stats)

: 133-135 (stats) Warriors – Thunder : 136-125 (stats)

– Thunder : 136-125 (stats) Suns – Spurs : 115-94 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Lakers, Warriors, Mavs, Bucks : Lakers et Warriors se sont tirés la bourre à distance et la lutte pour les spots 5 et 6 reste plus qu’indécise. Les Bucks devraient eux sauf catastrophe finir premiers à l’Est. Enfin, petit mention pour les Mavs, qui reprennent un peu espoir grâce à la nouvelle défaite du Thunder.

Mauvaise opération du jour – Celtics, Pelicans, Thunder : si NOLA a laissé partir le wagon pour le Top 6 cette nuit, on va surtout focus sur OKC, qui se met en danger et laisse encore une porte ouverte à Dallas pour revenir sur la dixième place. Certes, les copains de SGA ont encore leur destin en main (s’ils gagnent leurs deux derniers matchs, les Mavs ne pourront pas revenir) mais attention à ne pas avoir de regrets.

