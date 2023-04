Le monde du pari sportif est un milieu où – normalement – le but est d’empocher le maximum de gains. Mais parfois, ça peut se transformer en blague entre potes en pariant un truc improbable… comme les Kings vainqueur de la division pacifique. C’est ce qu’a fait un fan de Sacramento le 18 octobre dernier. Pour au final gagner 34 000$. La blague heureuse.

Parier sur les Kings vainqueur de la division pacifique en octobre ? Il ne fallait pas trembler au moment de valider ou avoir de l’argent à perdre pour faire ça. Mais contre toute attente, c’est un pari gagnant car Sacramento s’est révélé être une très bonne équipe cette saison. Le duo De’Aaron Fox/Domantas Sabonis marche du tonnerre, les roles players comme Malik Monk ou Kevin Huerter sont en place, le rookie Keegan Murray fait trop plaisir. Bref, c’est la fête et Light the Beam comme on dit.

En plus de faire kiffer ses fans au Golden 1 Center, les Kings les font vibrer dans leur paris. Le 18 octobre dernier, un fan des Kings a misé 150$ sur la victoire des Rois dans la division pacifique. Cote à 225 improbable car il faudrait passer devant les deux équipes de L.A, les champions en titre de Golden State et les Suns. Mais la blague a cette fois bien tourné et voici notre champion du jour avec 33 750$ en poche. De quoi se faire plaisir au premier rang quand Sacramento sera en finale NBA ou lors d’un premier tour potentiel contre les Lakers.

Des histoires folles de paris sportifs, il y en a chaque année et dans tous les sports. On peut penser à ceux qui avaient miser sur Leicester champion de Premier League en 2015 ou à ce mec qui est passé à un tir de Kolo-Muani ou à un penalty de remporter 550 000$ l’an dernier après avoir validé six paris de champions de compétitions sportives incluant la victoire des Warriors aux Playoffs 2022.

