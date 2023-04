C’était le choc de la conférence Est cette nuit, les Knicks sont venus à Cleveland battre les Cavs. Un énorme Jalen Brunson a tout cassé à la Rocket Mortgage FieldHouse, claquant son career high à 48 points.

Pour la box score maison, suivez le lien magique.

C’était l’un des matchs les plus attendus de la nuit entre les Cavaliers et les Knicks et le moins que l’on puisse dire c’est que le scénario était bien différent de ce à quoi on pouvait s’attendre. Entre deux bonnes défenses, une rencontre rugueuse semblait au programme. Finalement, c’est l’inverse qui s’est produit. Ambiance All-Star Game pour ce match de régulière entre deux franchises qui ont de fortes probabilités de se retrouver au premier tour des Playoffs d’ici quinze jours.

Dès le premier quart temps, Donovan Mitchell et Jalen Brunson se répondent et rentrent tout ce qu’ils tentent. Plus de 20 points pour les deux leaders dès les 12 premières minutes. Comme durant toute la saison, Cleveland montre un poil plus de séquences défensives avec un Evan Mobley toujours aussi solide et Dono qui se met à faire des contres. Les Cavs mènent donc à la fin du premier quart (47-42), mais ce sera bien la seule fois du match.

Car ensuite, Jalen Brunson devient inarrêtable et fait la misère à la défense locale. Avec 33 points à 13/20 au tir et 4/7 de loin ainsi que 5 passes à… la pause, le meneur de New-York sort le grand jeu contre un outsider de l’Est. L’absence de Julius Randle pour blessure fait qu’automatiquement l’attaque passe énormément par lui avec encore plus de tirs que d’habitude. Les responsabilités sont assumées par l’ancien des Mavs, qui déroule contre un duo Mitchell – Garland très efficace et plus collectif (44 points pour le duo à la mi-temps).

JALEN BRUNSON CAREER NIGHT 🗣️ 48 PTS (career-high)

4 REB

9 AST

7 3PM

W pic.twitter.com/PK6km61gRN — NBA (@NBA) April 1, 2023

Toute la rencontre sera dirigée par cette même folie offensive et cette quasi absence de défense. Faut dire aussi que Brunson et Mitchell sont particulièrement chauds à l’instant T. Le gars des Knicks claque 40 points et 8 passes à la fin du troisième quart, quand celui des Cavs en ait à 38 points et 4 passes. La température monte très vite à Cleveland, mais elle se refroidit tout aussi rapidement car les Knicks prennent le dessus collectivement. Tout le cinq majeur et une partie du banc a au moins dix points en suivant le sillage de Brunson. Ce dernier claque par ailleurs son career high à 48 points. Une perf XXL dans une grosse victoire 130-116.

Certes, il n’y a pas de conséquences directes au classement, mais le message est envoyé en cas de série de Playoffs entre les deux franchises dès la mi-avril, ce qui semble de plus en plus probable en cette fin de saison.