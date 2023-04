Lakers et Wolves se retrouvaient cette nuit à Minnesota pour un match capital dans la course aux Playoffs. Grâce à une grosse seconde mi-temps et un Anthony Davis flamboyant, c’est L.A. qui s’impose et remonte à la septième place. (123-111)

Match de la peur cette nuit entre Wolves et Lakers. Deux équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche, deux équipes qui rêvent encore d’une place dans le Top 6 pour éviter le fameux Play-in Tournament, de quoi nous offrir un duel au couteau. Minny a compris le message et attaque fort la rencontre avec de meilleures intentions et un Mike Conley tranchant. Les Lakers démarrent en douceur avec Anthony Davis et les shoots de loin de Malik Beasley. Cela reste poussif pour L.A., mangée dans l’envie par une équipe de Minny bien plus volontaire et combative. La paire Towns – Gobert fait des dégâts à l’intérieur, Kyle Anderson se la joue couteau-suisse ultime, les Loups font un run en fin de première mi-temps. Les Angelinos n’y sont pas, LeBron James n’y est pas. +10 à la pause pour Minnesota et c’est mérité.

Quinze minutes de speech des coachs et nous voilà de retour sur le parquet avec un KAT qui continue son chantier. Les Lakers patinent puis se réveillent fort. La défense monte de deux crans, L.A. rentre enfin ses shoots en attaque. Le match tourne totalement à l’occasion d’un… 24-2 pour les Purple and Gold. Seul point noir : Anthony Davis qui se fait encore mal à la cheville sur un duel au rebond. Le joueur peut malgré tout tenir sa place. Le momentum a tourné mais il n’y a que 7 points d’avance au moment d’attaquer le money time.

Anthony Davis appeared to injure his ankle on this play, but stayed in the game after a timeout 🙏pic.twitter.com/fvr6keKtVw — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 1, 2023

Les hommes de Chris Finch sont sonnés mais ne baissent pas les bras. Malheureusement pour eux, ils font face à un Anthony Davis en mode monstro. Leader des siens, l’intérieur au monosourcil monte en puissance dans le money time. AD a la main chaude et les copains le nourrissent à volonté sur pick and roll. L’acolyte de LeBron inscrit 17 points dans le dernier quart-temps pour venir compléter une performance magistrale : 38 points, 17 rebonds, 2 contres, 57% au tir. Le tout avec une cheville qui siffle fort. Le bonhomme a serré les dents et aidé L.A. à remporter un match crucial dans la course aux Playoffs. PATRON.