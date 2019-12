NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E05 : qui choisir pour aider Kawhi ?

Vous les attendiez, vous les vouliez, ils sont enfin de retour ! Les Châteauroux TrashTalkers sont là, prêts à terrasser la concurrence, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leurs trois managers. Alors, ça passe ou ça casse pour cette fois ? La réponse tout de suite, dans le quatrième épisode.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Après l’élimination face aux Sixers en Finales de Conférence Est, c’est l’heure de l’intersaison pour les TrashTalkers. Et qui dit intersaison dit choix à faire pour faire progresser l’effectif, avec en vedette cette question de la mort : qui choisir pour aider Kawhi ? Free Agency, transfert, Draft NBA, tout y passe et attention, il va se dérouler pas mal de choses du côté de Châteauroux. Vous allez voir, le roster va bouger un peu et sans mentionner de nom, l’ami Kawhi Leonard va avoir un sacré renfort à côté de lui pour essayer d’emmener les TrashTalkers au sommet de la NBA. Ensuite, vous pourrez également suivre les résultats de l’équipe lors de la saison régulière 2020-21, pour voir si les choix du management ont été payants ou non.

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux