Giannis Antetokounmpo, une superstar de plus à l’infirmerie : la NBA vit une hécatombe, le dernier debout… sera champion ?

Difficile de passer à côté. Alors que ces Playoffs NBA 2021 apportent leur lot de sensations fortes, malheureusement ils apportent aussi leur lot de blessures. Des blessures qui continuent de s’accumuler et qui touchent notamment les monstres de la Grande Ligue, Giannis Antetokounmpo étant le dernier à rejoindre l’infirmerie la nuit dernière. Si les pépins physiques font partie du jeu et participent aux Playoffs chaque année, on a rarement vu une telle hécatombe et on a un peu l’impression que le futur champion NBA sera surtout l’équipe qui aura le mieux réussi à éviter les bobos…

À l’heure de ces lignes, on ne connaît pas encore la véritable nature, ni la gravité, de la blessure de Giannis Antetokounmpo. Victime d’une hyperextension du genou gauche face aux Hawks lors du Game 4 des Finales de Conférence Est, le Greek Freak doit passer des examens et on croise tous les doigts pour que l’image flippante de la nuit dernière ne se traduise pas par un forfait général du double MVP. Ces Playoffs NBA 2021 ont déjà été suffisamment marqués par les blessures et les absences, on n’a pas envie de voir un mec du calibre de Giannis finir la saison à l’infirmerie alors que ses Bucks sont en course pour participer à leurs premières Finales NBA depuis 1974. Si on aime tant les Playoffs, c’est parce qu’ils nous offrent des match-ups XXL entre les meilleures équipes de la Ligue. Des confrontations directes où on voit vraiment qui est le vrai patron. Des histoires qui font la légende de la postseason et qui font la réputation des joueurs, bonne ou mauvaise. Mais tout ça nous échappe de plus en plus en cette année 2021 véritablement plombée par les blessures. La saison régulière avait déjà donné un aperçu inquiétant, là c’est une véritable hécatombe à laquelle on assiste. Depuis le Game 1 opposant les Bucks au Heat qui avait officiellement lancé les Playoffs le 22 mai dernier, on est sur une série noire qui ne veut tout simplement pas s’arrêter. Il suffit de jeter un œil à la liste des joueurs calibre All-Star qui ont raté des matchs sur ces Playoffs NBA 2021. Une liste que pourrait malheureusement intégrer Giannis rapidement.

Donovan Mitchell (Jazz) : blessé à la cheville en saison régulière, 1 match raté en Playoffs

blessé à la cheville en saison régulière, 1 match raté en Playoffs Mike Conley (Jazz) : blessé aux ischio-jambiers, 5 matchs ratés en Playoffs (6 si on compte le Game 5 contre Memphis dans lequel il s’est blessé après seulement 12 minutes)

blessé aux ischio-jambiers, 5 matchs ratés en Playoffs (6 si on compte le Game 5 contre Memphis dans lequel il s’est blessé après seulement 12 minutes) Chris Paul (Suns) : protocole COVID, 2 matchs ratés en Playoffs

protocole COVID, 2 matchs ratés en Playoffs Anthony Davis (Lakers) : blessé un peu partout mais surtout à l’aine, 1 match raté en Playoffs (2,5 si on compte la deuxième mi-temps du Game 4 contre Phoenix et le Game 6)

blessé un peu partout mais surtout à l’aine, 1 match raté en Playoffs (2,5 si on compte la deuxième mi-temps du Game 4 contre Phoenix et le Game 6) Kawhi Leonard (Clippers) : blessé au genou, 7 matchs ratés en Playoffs

blessé au genou, 7 matchs ratés en Playoffs Jamal Murray (Nuggets) : blessé au genou en saison régulière, 10 matchs ratés en Playoffs

blessé au genou en saison régulière, 10 matchs ratés en Playoffs Joel Embiid (Sixers) : blessé au genou, 1 match raté en Playoffs

blessé au genou, 1 match raté en Playoffs James Harden (Nets) : blessé aux ischio-jambiers, 3 matchs ratés en Playoffs (4 si on compte le Game 1 contre Milwaukee dans lequel il s’est blessé d’entrée)

blessé aux ischio-jambiers, 3 matchs ratés en Playoffs (4 si on compte le Game 1 contre Milwaukee dans lequel il s’est blessé d’entrée) Kyrie Irving (Nets) : blessé à la cheville, 3 matchs ratés en Playoffs (3,5 si on compte la deuxième mi-temps du Game 4 contre Milwaukee)

blessé à la cheville, 3 matchs ratés en Playoffs (3,5 si on compte la deuxième mi-temps du Game 4 contre Milwaukee) Jaylen Brown (Celtics) : blessé au poignet en saison régulière, 5 matchs ratés en Playoffs

blessé au poignet en saison régulière, 5 matchs ratés en Playoffs Trae Young (Hawks) : blessé au pied, 1 match raté en Playoffs

Ça fait beaucoup, et c’est sans compter les role players de qualité qui ont également été touchés par les blessures (De’Andre Hunter des Hawks par exemple, Donte DiVincenzo des Bucks ou encore Jeff Green des Nets), ni les petits bobos potentiellement gênants qui peuvent accompagner les joueurs sans pour autant les laisser sur la touche (coucou LeBron, coucou Michael Porter Jr.). Devant une telle accumulation de pépins, Adam Silver, la NBA et le rythme de fou furieux imposé par le calendrier spécial COVID ont rapidement été pointés du doigt pour expliquer les nombreuses blessures qui caractérisent la saison 2020-21. Dans l’objectif de conserver son équilibre économique et limiter les pertes financières à cause de la pandémie du coronavirus, la Grande Ligue – poussée notamment par ses partenaires TV – a voulu sacrifier le moins de matchs possible. Résultat, l’intersaison entre la campagne 2019-20 et 2020-21 a été historiquement courte – seulement 71 jours pour les deux finalistes (Lakers et Heat) – et la NBA a enchaîné sur un exercice de 72 matchs entre fin décembre et mi-mai, tout ça dans un climat COVID où les joueurs ont dû suivre un protocole sanitaire extrêmement strict avec des tests COVID à n’en plus finir, parfois en pleine nuit. Bonjour la fatigue physique et mentale. Avec l’enchaînement des rencontres, il y a aussi eu beaucoup moins d’entraînements durant la saison régulière par rapport à une saison « normale ». Pour beaucoup, au sein des staffs techniques mais aussi chez les joueurs (qui ont donné leur accord via leur syndicat pour le format actuel de la saison, il ne faut pas l’oublier hein…) dont un certain LeBron James, tout cela est véritablement à l’origine de l’hécatombe de blessés que l’on voit aujourd’hui en NBA. La Grande Ligue s’est toujours défendue par rapport à ça, elle qui a indiqué que le nombre de blessures n’était pas drastiquement supérieur cette saison en régulière en comparaison aux années passées. C’est évidemment difficile de prouver par A + B que le rythme imposé par la NBA est à l’origine d’une blessure X ou Y mais plus on avance, plus le lien de cause à effet se solidifie dans la perception collective, et la blessure de Giannis est le dernier argument en date pour les critiques.

RIM REST rest before starting back up. 8, possibly 9 ALL-STARS has missed Playoff games(most in league history). This is the best time of the year for our league and fans but missing a ton of our fav players. It’s insane. If there’s one person that know about the body and how it — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

Au final, une chose est certaine : ces Playoffs NBA 2021 sont plombés par le nombre très élevé de pépins physiques. Cela ne nous empêche pas de kiffer notre sport préféré et d’avoir des scénarios complètement fous (au contraire ça peut les favoriser), mais difficile de ne pas avoir un goût amer dans la bouche quand on voit que le meilleur moment d’une saison, là où tout est censé se jouer, est caractérisé par l’absence de certains des plus grands acteurs de la NBA. On dit souvent que les blessures font partie du jeu. C’est vrai. On sait aussi que les blessures apparaissent chaque saison et au cours de chaque campagne de Playoffs. C’était le cas l’an dernier dans la bulle avec par exemple les absences de Bam Adebayo et Goran Dragic en Finales NBA face aux Lakers, où en 2019 avec Kevin Durant et Klay Thompson qui se pètent lors de la chute des Warriors contre les Raptors. Pour chaque année, on peut trouver des bobos qui ont impacté les Playoffs d’une manière plus ou moins forte. C’est la vie. Mais là, en 2021, on a l’impression d’avoir atteint le niveau supérieur. On a l’impression d’avoir dépassé une limite acceptable, où l’on commence à se demander s’il ne faudrait pas mettre un astérisque à côté de cette saison clairement pas comme les autres. Pas pour diminuer l’exploit du futur champion, qui aura traversé un contexte similaire aux autres équipes pour aller au bout et qui méritera son statut. D’ailleurs, quand on regarde le dernier carré aujourd’hui, les quatre franchises toujours en course connaissent ou ont connu leurs propres galères, avec les blessures de Kawhi Leonard (Clippers), Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Trae Young (Hawks) ainsi que l’absence de Chris Paul (Suns) pour cause de COVID. Cela annule théoriquement le concept d’avantage lié aux blessures, même si chaque situation est évidemment différente. Non, cet astérisque potentiel, il serait plutôt là pour souligner le fait que les blessures ont – sans doute plus que jamais – joué un rôle déterminant dans cette campagne de Playoffs, qu’on le veuille ou non. Après, on peut débattre longtemps sur le sujet. Pour certains, cette limite imaginaire dont on parle plus haut n’existe pas, et le champion NBA sera le plus méritant, point barre fin de la discussion. Pour d’autres, c’est l’extrême inverse et cette saison 2020-21 possède un astérisque depuis le début étant donné le côté chaotique de cette dernière à cause du COVID. Chacun place son curseur où il veut dans cette discussion. Là où on est sans doute tous d’accord, c’est que la quantité de blessures et les absences de plusieurs stars ont mis un coup au plaisir que l’on prend habituellement à suivre les Playoffs.

Les Hawks sans Trae Young, les Bucks sans Giannis, les Clippers sans Kawhi, les Suns sans CP3 en début de série… les dieux du basket ont décidé de nous pourrir les Playoffs comme jamais. Heureusement, on a des génies du jeu comme Cameron Payne et Reggie Jackson qui sont toujours là pour nous faire vibrer mais on aimerait bien que ça s’arrête à un moment donné. Malheureusement, avec une intersaison qui sera une nouvelle fois raccourcie, 82 matchs la saison prochaine et l’impact de la saison actuelle, les blessures devraient continuer à animer l’actu NBA.