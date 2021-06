Preview de la soirée NBA : les Suns finissent ça comme des grands ou les Clippers forcent un Game 7 ?

Sixième round de cette série haletante entre Suns et Clippers. Phoenix, qui menait 3-1, a laissé passer une première chance de terminer cette série. Il ne reste maintenant plus que deux cartouches aux Cactus pour éliminer des Clippers qui ne lâchent jamais rien, et qui comptent bien l’emporter à la maison pour rester en vie.

Paul George a mis 41 points à l’extérieur pour sauver les siens de l’élimination au Game 5, le tout en l’absence de Kawhi Leonard. Voilà une phrase de plus que l’on n’aurait jamais pensé prononcer cette saison. Dans une Phoenix Suns Arena totalement en feu et prête à voir son équipe se qualifier pour les Finales NBA pour la troisième fois de son histoire, Playoffs P a installé une bonne climatisation. Celui qui a enfin justifié ce surnom a été totalement inarrêtable, avec 75% de réussite au tir. Sans Kawhi donc, mais aussi sans Ivica Zubac, qui sortaient de deux bons matchs à domicile, les Clippers et leur small ball ont mené la vie dure aux Suns. Phoenix n’a d’ailleurs mené qu’une seule fois dans ce match à cause d’une défense bien en place du côté des Clips mais aussi le hustle incroyable de ces derniers pendant 48 minutes. Reggie Jackson a une nouvelle fois été très propre, accompagné d’un Marcus Morris très adroit et d’un DeMarcus Cousins qui a bien contribué en attaque malgré un temps de jeu limité.

Côté Suns, il va falloir trouver des solutions pour éviter une nouvelle déception, ce qui offrirait à Los Angeles une chance de se qualifier dans un Game 7 où tout peut arriver. Pour cela, Monty Williams doit s’en remettre à ses leaders. Chris Paul et Devin Booker doivent prendre leurs responsabilités. CP3 doit apporter la sérénité qu’il est capable d’amener dans les moments chauds, et essayer de retrouver son adresse à longue distance qui le fuit depuis le début de la série. Et on attend de Book qu’il enclenche le mode killer ce soir, lui qui envoie pas mal de briques en ce moment. En face, Kawhi Leonard sera toujours absent ce soir, et Zubac potentiellement aussi. Les Clippers risquent donc d’utiliser leur small ball à outrance… L’occasion de remettre Deandre Ayton en scelle après un Game 5 où le numéro un de draft aura été plus discret. Dans une série où le jeune pivot aura tant pesé, il est important pour Phoenix de le retrouver, lui qui peut faire tant de mal aux lineups plus petits des Clippers. Les Cactus ne doivent pas oublier ce qui a fait leur force tout au long de la saison : leur collectif. La balle va devoir bouger pour inclure des joueurs comme Mikal Bridges ou Jae Crowder, qui peuvent devenir de véritables facteurs X s’ils sont bien trouvés.

Les Suns s’apprêtent-ils à imiter l’Équipe de France de foot ? Aura-t-on droit à un Game 7 au sommet de la Conférence Ouest ? Ou Chris Paul va-t-il enfin accéder à ses premières Finales NBA ? Difficile à dire sans être devant ce Game 6 qui promet, cette nuit, à 3h.