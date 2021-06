Preview de la soirée NBA : petit passage par Phoenix avant le grand départ vers Cancun pour les Clippers ?

Les Suns mènent désormais 3-1 dans leur série face aux Clippers, et ont le mérite d’être la seule équipe à empêcher ces derniers de revenir à 2-2 pendant ces Playoffs. Alors, le plus dur est-il fait ? Rien n’est moins sûr, puisque les rois du choke sont devenus rois des remontadas cette année… Alors, connaîtra-t-on la première équipe qualifiée pour les Finales NBA dès cette nuit ?

Ces Finales de Conférence Ouest sont de retour dans l’Arizona. Après deux matchs à rebondissements à Los Angeles, les Suns mènent 3-1 et ont donc l’opportunité de finir cette série à la maison. Mais pas sûr que Paul George et les siens soient de cet avis. Sans Kawhi Leonard, annoncé absent match après match pour brouiller les pistes, les Clippers ne baisseront pas les bras. Revanchards, ils ont montré un bel état d’esprit et de la combativité pendant cette campagne de Playoffs. Bel état d’esprit et combativité pour décrire les Clippers… cette saison NBA est décidément bien particulière. PG sera accompagné de Reggie Jackson, toujours si surprenant d’adresse (et qui pourrait avoir droit à un beau chèque cet été) ou encore des courageux Terance Mann (qui a toujours Rudy dans sa poche) et Ivica Zubac (le fils de Deandre Ayton). Ce sont surtout ces trois-là, menés par leur leader Paul George, qui ont permis aux Clippers de l’emporter au Game 3 et d’accrocher Phoenix au Game 4. Pas de doute, 2021 est une année à part.

En face, les Suns semblent toujours très sereins. Les hommes de Monty Williams ont conscience que gagner le Game 4 était crucial, mais que le boulot n’est pas encore fini, comme l’a dit Chris Paul en interview d’après-match. Grâce à un CP3 rétabli, clutch, qui joue très juste, les Cactus ont repris le momentum à un moment très important dans cette série. Même avec un Devin Booker au nez déformé et maladroit au tir face à la défense agressive des Clippers, Phoenix s’en sort. Comme dirait Didier Deschamps, le groupe vit bien. Et ça se voit. Chaque joueur connaît son rôle et semble totalement épanoui. À l’image d’Ayton, qui n’en finit plus de dominer dans la raquette californienne. Ses stats sur la série ? 20,3 points accompagnés de 13,5 rebonds et 1,3 contre. Pas si mal pour un joueur qui n’aurait « jamais dû être 1er de sa draft », non ? L’adresse, notamment sur les tirs extérieurs, sera un facteur déterminant de ce match, en particulier chez les Clippers. On l’a bien vu au Game 3 et au Game 4 : quand les Clippers parviennent à mettre dedans, tout devient plus compliqué pour les Suns malgré l’absence de Kawhi. Los Angeles réalise globalement une saison exceptionnelle au tir mais ça arrive d’avoir un sérieux coup de froid comme avant-hier (5/31 de loin), et ça se paye. Va falloir régler la mire pour rester en vie.

Comme tous les matchs de cette série très fun à regarder, ce Game 5 est immanquable. Phoenix a l’occasion d’accéder aux Finales NBA pour la troisième fois de son histoire et pour la première fois depuis presque 30 ans. Pour Chris Paul, atteindre ce niveau de la compétition serait une grande première. Mais en face, les Clippers ne risquent pas d’abandonner. Après avoir perdu tant de séries en menant 3-1, la franchise californienne veut marquer l’histoire dans le bon sens.