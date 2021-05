Clippers – Mavericks en Playoffs c’est validé : des retrouvailles pour Luka Doncic, de quoi lui rappeler ses dernières vacances à Orlando

Dallas était déjà calé à sa cinquième place et il restait simplement à savoir qui allait être l’adversaire des Texans au premier tour. Plutôt Denver ou L.A ? Les deux ayant perdu cette nuit, ce sont donc les Clippers qui vont retrouver Luka Doncic and co au premier tour. Tiens, tiens, comme on se retrouve.

C’est bien simple, il n’existait aucun scénario dans lequel les Mavs quittait la cinquième place de l’Ouest, que ce soit pour monter ou descendre. La seule question qui importait était de savoir qui leur ferait face en fin de semaine prochaine. Dans ce grand jeu de « qui ne veut pas être troisième pour ne pas croiser les Lakers trop vite », ce sont finalement les Clippers qui ont gagné la palme en paumant contre les restes du Thunder, une équipe qui ne voulait pas gagner non plus. Tyronn Lue et ses sbires s’offrent donc un remake du premier tour de l’an passé dans la bulle d’Orlando. Une série qui avait livré ses moments de frisson avec notamment le record de Luka Doncic pour un premier match en Playoffs (42 points) mais aussi son fameux shoot de la gagne pour revenir à 2-2. Un dernier fait de gloire avant de perdre les deux matchs suivants et de quitter la bulle d’Orlando sur une bonne première expérience des Playoffs.

Bis repetita cette saison puisque l’affiche sera encore au programme avec un casting légèrement différent de part et d’autre. Serge Ibaka et Nicolas Batum ont rejoint les uns, Josh Richardson et J.J. Redick sont venus aider les autres, on a encore de la bonne cam’ pour se mettre bien sur une série. Clippers – Mavs cette saison ? 2-1 pour les Texans, dont une raclée monumentale juste avant de célébrer la nouvelle année : une victoire de 50 points et le record du plus gros écart jamais infligé à la mi-temps d’un match NBA. Depuis, les deux équipes ont pu s’affronter à deux reprises pour deux victoires sans trop de contestation, une pour chaque camp. C’est donc une série qui peut s’avérer plus serrée que prévu, même si les Clippers partent favoris du fait de leur expérience et du calibre des deux stars présentes dans la roster. On veut bien que Luka soit niveau MVP mais il en a deux en face qui sont aussi dans cette catégorie et Kristaps Porzingis n’entre pas vraiment dans la discussion. Le Slovène aura en plus à gérer un marquage maison avec du défenseur de calibre à tous les postes. Saura-t-il trouver la faille chez les angelinos ? On le saura bien assez tôt.

C’est officiel : les Clippers et les Mavs se donnent rendez-vous pour la deuxième fois en deux ans et on a désormais hâte de savoir si l’histoire va se répéter ou si les hommes de Rick Carlisle sauront faire déjouer les pronostics. Réponse dans une petite semaine.