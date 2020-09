NBA Top 5 du jour : on espère que Bam Adebayo ira prendre des nouvelles de Jayson Tatum chez le psy

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

On ne va pas se mentir, la nuit fut belle – pas pour tout le monde – et nombreuses sont les actions d’éclat qui nous ont accompagné de 0h50 à 6h. Mais très clairement, et on n’a rien contre les exploits de Nikola Jokic ou Jamal Murray hein, impossible d’évoquer ce Top 5 sans en faire des caisses sur le contre MAGISTRAL de Bam Adebayo. Onb en a même fait un article, arce qu’entre nous, mettre une crêpe pareille à la re-sta adverse, dans le giga money time d’un match de Finales de Conférence ? Disons que cette catégorie doit regrouper environ trois personnes depuis 150 ans. Alors, on le regarde, on le re-regarde, et ensuite on vous conseille… de le regarder à nouveau. Attention cependant : cascade réalisée par un professionnel, ne pas reproduire chez soi.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.